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中職／恰總來了！執教首戰集合球員 彭政閔帶隊原則是尊重

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中職／恰總來了！執教首戰集合球員 彭政閔帶隊原則是尊重

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
「恰恰」彭政閔接任中信兄弟隊總教練，執教首戰在台南棒球場，吸引多家媒體。記者蘇志畬／攝影
「恰恰」彭政閔接任中信兄弟隊總教練，執教首戰在台南棒球場，吸引多家媒體。記者蘇志畬／攝影

「恰恰」彭政閔接掌中信兄弟隊兵符的第一戰，今天在台南棒球場領軍出戰統一獅隊，吸引超過15家媒體到場採訪，彭政閔在集合球員時說明自己的帶隊原則，「就是尊重兩個字，尊重教練團、尊重你的隊友、尊重球迷。」

兄弟季中臨時換帥，二連霸教頭林威助卸任後由彭政閔接手，執教首戰彭政閔坦言因為時間緊迫，來到球場專注在交接上，「目前看起來滿順利，大家都準備好。」至於自己的心情，「每個人第一次都會比較緊張。」

賽前集合球員，彭政閔向他們強調職業球員的態度、精神，「最主要是尊重兩個字，尊重教練團、尊重你的隊友、尊重球迷、尊重球團的規定，其他希望他們自己知道什麼時間點要做什麼事情。」

一開始上來執教就要扛起挑戰三連霸的責任，彭政閔表示：「壓力當然是有，每個位置都會有，既然公司已經決定這樣，就還是要把自己在二軍所學、生涯看到的，盡量跟球員、教練們去溝通，做出最好的決定。」

彭政閔 統一獅 中信兄弟

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