中職／羅力寫書爆料遭洪總怪罪 悍將：予以尊重

富邦悍將隊傳奇洋投羅力自傳內容很「有料」，10日上市的新書《完美落幕：十年一見的傳奇，羅力的棒球之路》揭露不少幕後故事，尤其與前總教練洪一中共事的摩擦更引起熱議，悍將球團對此回應：「選手個人意見，予以尊重。」

羅力將在本月重返台灣，這位中職傳奇洋將還多了一項作家身分，5月10日上架的新書不僅是台灣第一本洋將自傳，裡面的中職生涯篇章更有滿滿爆點。

羅力在書中指出，2020年球季富邦悍將以些微之差未能打進季後賽，最後一戰賽後總教練洪一中集合全隊，將球季失利之怪責羅力，也提到洪總不樂見他在2021年回歸，甚至打算將他交易出去，反而激發羅力的鬥志，隔年再回歸唯一的想法就是把球投好，證明洪總是錯的。

羅力在書中「爆料」過往球員生涯的秘辛，引起球迷熱烈討論，富邦悍將球團對此表示：「關於羅力於自傳中所述內容，為選手表達其感受及個人意見，球團予以尊重。」