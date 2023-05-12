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棒球／陽岱鋼長打建功！單場3分打點助球隊取勝

聯合新聞網／ 綜合報導
陽岱鋼(中)。 截圖自推特
陽岱鋼(中)。 截圖自推特

36歲旅美老將陽岱鋼本季效力獨聯大西洋聯盟闖蕩，他今天再度擔任先發第7棒，鎮守三壘防區，單場灌進3分打點，表現出色。

陽岱鋼所屬的高點搖椅隊（High Point Rockers）對上Lexington Counter Clocks。陽岱鋼首打席擊出中外野飛球出局，5局上擊出高飛犧牲打，幫助球隊以2：0領先。

7局上球隊攻占滿壘且無人出局，陽岱鋼擊出三壘方向滾地球，成功送回三壘跑者。9局上陽岱鋼再度發威，打出中外野方向二壘安打，並帶有1分打點，隨後靠著隊友串聯攻勢，回來得分，高點搖椅最終以5：1獲勝。

總計陽岱鋼今天3支1，貢獻3分打點、跑回1分，賽後打擊率升到2成20。

陽岱鋼

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