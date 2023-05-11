聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／羅力傳記「有料」 揭露那一年因洪總的話燃鬥志
富邦悍將隊傳奇洋投羅力在本月重返台灣，多了一個新身分：作家。羅力的自傳《完美落幕：十年一見的傳奇，羅力的棒球之路》已在5月10日上市，文中詳述幼時至職棒的一步一腳印，從2010年已在思索退役的無名投手，到在台灣迎來人生轉機，在中職一待就是10個球季，不管是場上成績或人格特質，都備受球迷愛載，點滴心頭、也落實為筆下文字。
羅力的自傳是台灣第一本洋將自傳，台灣球迷最關注的中職生涯篇章，內容堪稱台灣罕見的爆點滿滿運動員傳記，揭露許多不為人知的幕後故事，包括歷任共事的總教練。
羅力眼中的葉君璋、陳連宏，都是以行動力挺選手的教練，他坦言2016年義大犀牛隊奪冠後，隔年的悍將選手心態或許過於自滿和放鬆，辜負了葉總，直到他請辭後，選手才意識到失去了一位好教頭。
羅力也談到在Lamigo桃猿、悍將都共事過的洪一中，對於他的春訓訓練份量直言不認同，形容是以訓練田徑隊的方式在訓練棒球隊。
此外，羅力在2020年投出6勝11敗、防禦率5.00的生涯最差成績，悍將這年差1勝未能進入總冠軍賽，在最終戰賽後，洪總當著全隊的面，將球季失利的責任歸咎在他身上，讓他非常不解，為何洪總不在球季中與他溝通、了解問題所在，而是在球季結束後才當眾指責。羅力表示，最無法接受的是自己的工作態度被質疑，這次事件激發他的鬥志，隔年再回歸唯一的想法就是把球投好，證明洪總是錯的。
羅力的球員生涯落幕，但人生故事還在持續書寫，他希望透過這本自傳讓讀者了解，運氣、恆毅力、責任感和競爭力，是他一路以來努力的四大關鍵要素，以及他對棒球、家庭和追求卓越的熱愛；也可以從中窺探他為什麼會愛上台灣，與中華職棒、球迷們產生真摯的連結，如何讓台灣成為他的第二個家鄉，自傳已在全台各大書店通路都可買到。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言