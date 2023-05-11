中職／羅力傳記「有料」 揭露那一年因洪總的話燃鬥志

富邦悍將隊傳奇洋投羅力在本月重返台灣，多了一個新身分：作家。羅力的自傳《完美落幕：十年一見的傳奇，羅力的棒球之路》已在5月10日上市，文中詳述幼時至職棒的一步一腳印，從2010年已在思索退役的無名投手，到在台灣迎來人生轉機，在中職一待就是10個球季，不管是場上成績或人格特質，都備受球迷愛載，點滴心頭、也落實為筆下文字。

羅力的自傳是台灣第一本洋將自傳，台灣球迷最關注的中職生涯篇章，內容堪稱台灣罕見的爆點滿滿運動員傳記，揭露許多不為人知的幕後故事，包括歷任共事的總教練。

羅力眼中的葉君璋、陳連宏，都是以行動力挺選手的教練，他坦言2016年義大犀牛隊奪冠後，隔年的悍將選手心態或許過於自滿和放鬆，辜負了葉總，直到他請辭後，選手才意識到失去了一位好教頭。

羅力也談到在Lamigo桃猿、悍將都共事過的洪一中，對於他的春訓訓練份量直言不認同，形容是以訓練田徑隊的方式在訓練棒球隊。

此外，羅力在2020年投出6勝11敗、防禦率5.00的生涯最差成績，悍將這年差1勝未能進入總冠軍賽，在最終戰賽後，洪總當著全隊的面，將球季失利的責任歸咎在他身上，讓他非常不解，為何洪總不在球季中與他溝通、了解問題所在，而是在球季結束後才當眾指責。羅力表示，最無法接受的是自己的工作態度被質疑，這次事件激發他的鬥志，隔年再回歸唯一的想法就是把球投好，證明洪總是錯的。