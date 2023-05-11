聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／板凳沒捕手…丘總回頭看中辛元旭 理由很可愛
富邦悍將隊今天打到第2局捕手就用光光，總教練丘昌榮看了看板凳席，雖然閃過讓辛元旭、林澤彬蹲捕的可能性，但馬上壓下念頭，還好沒用到，在張進德傷退後，靠姚冠瑋蹲完剩下局數。
悍將賽前才將第三號捕手蘇煒智下放，結果2局下先發捕手張進德首打席就因左腰側肌肉緊繃，退場休息，姚冠瑋接替後，板凳已無捕手。
丘昌榮表示，當下確實有想過萬一有狀況要誰來蹲？看了看板凳席覺得辛元旭、林澤彬或許有機會，而選擇辛元旭的理由有些可愛，「因為他胖胖的。」不過丘總沒有跟兩人說，「因為不希望用到，所以閃過念頭就趕快壓下來。」
姚冠瑋蹲完全場，2打數1安打另有2次四壞保送，還演出生涯首盜，至於張進德的狀況，丘總說：「當下是反應腰到大腿有點麻，還是要等之後評估。」萬一張進德不能蹲，就需要再從二軍拉人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言