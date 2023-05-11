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中職／板凳沒捕手…丘總回頭看中辛元旭 理由很可愛

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊張進德打出界外球後，表情痛苦。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊張進德打出界外球後，表情痛苦。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊今天打到第2局捕手就用光光，總教練丘昌榮看了看板凳席，雖然閃過讓辛元旭、林澤彬蹲捕的可能性，但馬上壓下念頭，還好沒用到，在張進德傷退後，靠姚冠瑋蹲完剩下局數。

悍將賽前才將第三號捕手蘇煒智下放，結果2局下先發捕手張進德首打席就因左腰側肌肉緊繃，退場休息，姚冠瑋接替後，板凳已無捕手。

丘昌榮表示，當下確實有想過萬一有狀況要誰來蹲？看了看板凳席覺得辛元旭、林澤彬或許有機會，而選擇辛元旭的理由有些可愛，「因為他胖胖的。」不過丘總沒有跟兩人說，「因為不希望用到，所以閃過念頭就趕快壓下來。」

姚冠瑋蹲完全場，2打數1安打另有2次四壞保送，還演出生涯首盜，至於張進德的狀況，丘總說：「當下是反應腰到大腿有點麻，還是要等之後評估。」萬一張進德不能蹲，就需要再從二軍拉人。

富邦悍將隊張進德打出界外球後，表情痛苦、退場休息。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊張進德打出界外球後，表情痛苦、退場休息。記者季相儒／攝影

張進德 辛元旭 丘昌榮

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