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中職／廖敏雄遭球員罷免卸兵符 文大發3點聲明澄清

中央社／ 台北11日電
廖敏雄(左)教練。 文化大學棒球隊臉書
廖敏雄(左)教練。 文化大學棒球隊臉書

文化大學棒球隊總教練廖敏雄日前因離開球隊引發討論，有媒體報導是因球員發起罷免而離開，不過文化大學今天發表3點聲明，強調沒有收到罷免書，與廖敏雄的合約書仍存續。

廖敏雄自2009年起在文化大學棒球隊任教，期間帶出許多職棒好手，不過最近卻鬧出風波。在3月舉行的台啤盃大學棒球邀請賽中，3月8日文化大學首戰對上台北市大的賽事，廖敏雄似乎因不滿選手表現，比賽中還沒打完就提早離開球場，最終文化也以0比5敗陣。

教練提前離場也讓文化球員不滿，隔天甚至採取「罷賽」來表態，比賽裁定以0比7不敵列特博生技，最後文化大學在這個盃賽的成績為2勝5敗，位居墊底。近期廖敏雄也離開球隊，媒體報導指出廖敏雄是因球員發起罷免才卸下兵符。

文大校方今天發表3點聲明，針對之前媒體報導做出澄清，強調目前校方並無收到連署罷免書，與總教練廖敏雄的合約書仍存續，也並無總教練黯然離場之情事。

除此之外，文大也透露目前正在籌組棒球顧問團，希望在現有的體制架構下，讓文大棒球隊有更好的表現與發展，同時也希望外界能夠專注學生棒球隊優異的成績表現，還給棒球隊一個專心打球的空間。

文大指出，籌組的棒球顧問團，目前正在邀請棒壇大老，包括現任中華職棒祕書長楊清瓏、「全壘打王」趙士強等校友加入。

棒球 台啤

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