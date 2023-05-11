中職／黃勇傳生涯首安是內野安打 笑言跟想像不一樣

中職統一獅隊新秀黃勇傳在生涯一軍初先發就敲出生涯首安，他今天表示，雖然剛開賽時很緊張，不過之後就慢慢融入，但首安因為是內野安打，他笑說：「跟我想像的不一樣。」

19歲的黃勇傳是去年季中選秀獅隊第1指名，在5日升上一軍，當天就迎來生涯一軍初登場，在第8局代打上場面對味全龍隊投手森榮鴻，擊出三壘滾地球出局。黃勇傳在9日賽事獲得初先發的機會，第3局首打席就擊出二壘方向內野安打，生涯首安出爐，此戰3打數敲出1支安打。

獅隊今天作客新莊棒球場與富邦悍將交手，黃勇傳繼續獲得先發機會，打第8棒、守二壘。對於上一場黃勇傳的表現，獅隊總教練林岳平今天賽前受訪時表示，「黃勇傳的表現尚可，先求穩定就好，重點就是讓他進去與其他二壘手競爭。」談到黃勇傳的優勢，林岳平則點出擊球率和上壘率。

黃勇傳今天談到初先發表示，「開局的時候會有點緊張，但到第2局之後就慢慢融入，到後半段覺得還好，教練也跟我說要放輕鬆、大膽去做，不要給自己太大壓力。」至於一、二軍的差別，黃勇傳認為是比較多觀眾，「但現在還好了，慢慢有去習慣，在球場比賽其實都一樣。」

黃勇傳在上一場比賽首打席就敲出首安，雖然他很開心，不過因為是內野安打，他笑說：「可是那個不是我想要的安打，跟想像中的首安不太一樣，沒有穿出去，但結果還是上壘，還是很好。」

黃勇傳想要將首安球獻給從小幫助、照顧自己的乾爸乾媽，小時候因為家境不好，因為他們的幫助讓黃勇傳非常感恩。黃勇傳也說，打出首安後乾爸非常開心，「還打電話給我，希望我繼續保持、繼續加油。」