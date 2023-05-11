中職／恰總首戰！吳哲源扛先發 對獅隊主場不敗洋投

中信兄弟隊歷經「換助」風波，明天要迎來新任總教練「恰恰」彭政閔的執教首戰，先發投手人選揭曉為吳哲源，要在台南棒球場對上統一獅隊的主場不敗洋投布雷克。

吳哲源今年開季前三場投得嚇嚇叫，連續三場優質先發，合計19局僅掉3分，不過最近兩戰一場5局失5分、一場6局失5分，吞下2連敗，防禦率為3.60；而吳哲源本季對戰獅隊的成績是1勝1敗、防禦率1.42。

布雷克今年球季拿下3勝2敗，防禦率2.35，吞下兩敗都在客場，今年主場戰績是3勝0敗，防禦率更是0，其中一場澄清湖、一場花蓮，在台南主場的成績是4月21日對樂天桃猿隊，6局被敲4支安打無失分。

兄弟昨天更換總教練，林威助下、彭政閔上，過去擔任副領隊、農場主管的彭政閔，明天將是生涯首次以總教練身分領軍出戰。