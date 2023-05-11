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日職／日雜誌驚爆 山川穗高涉強制猥褻致女下體受傷遭調查

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日職／日雜誌驚爆 山川穗高涉強制猥褻致女下體受傷遭調查

聯合新聞網／ 綜合報導
山川穗高。 美聯社
山川穗高。 美聯社

日本「周刊文春」於今天下午在網站爆猛料，指出日本職棒西武隊強棒及經典賽日本主砲球員山川穗高，在去年因涉嫌對一名女性強制猥褻，導致她陰道和下半身都有出血，已接受警方調查詢問中，西武球團方面因案件還在調查中，因此暫時不會進行處分，一切將等待調查結果出爐。這事件已讓日本棒球界整個炸鍋，相當令人震撼的爆料。

日本強棒山川穗高，在台灣也具有相當大的知名度，也是吳念庭、張奕兩位旅日台灣球員在西武隊友，此次爆料若屬實，恐將對這位日本強棒未來職業生涯產生影響。

報導指出，於去年有一名與山川穗高認識的女性，控告他強制猥褻，導致他陰道和下半身都有出血，目前這個案性已進入調查中。報導指出，事件發生當天山川和這名20歲牙醫助理女子在燒肉店聚會，山川一直請她喝酒，之後便邀請女性去飯店續攤，最後卻到了旅館房間，於是山川便強硬要上了這名女子，導致女性下體因此受傷，床單上還有血跡，事後便向警方報案。女性表示曾多次拒絕，但山川的說法卻是說雙方是很親密的關係，山川表示要支付醫藥費。

在調查期間，山川穗高參與了經典賽，而目前則在西武隊正規出賽，球團對此仍未回應。山川穗高已婚還有一名女兒。

山川穗高經典賽奪冠與女兒一起慶祝，如今傳出他涉嫌強制猥褻。 法新社
山川穗高經典賽奪冠與女兒一起慶祝，如今傳出他涉嫌強制猥褻。 法新社

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