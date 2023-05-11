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中職／恰總首戰就演經典賽內戰 餅總：很期待鬥智
中信兄弟隊總教練換人當，林威助下台後由彭政閔接手，執教首戰將在12日對上統一獅隊，想到2個月前在經典賽還是同隊，獅隊總教練林岳平說：「很期待跟他在場上鬥智。」
彭政閔卸下球員身分後一直擔任兄弟副領隊兼農場主管，負責培育年輕選手，執教經驗還是零，明天要從零變一，第一戰對手就是世界棒球經典賽中華隊教頭林岳平。
彭政閔在今年經典賽擔任中華隊打擊教練，得知兩人將在明天正面交鋒，林岳平說：「過去完全沒有過，很期待跟他在場上鬥智，還有王建民。」
林岳平與彭政閔的交流不僅是經典賽同一個教練團，2002年釜山亞運、2003年亞錦賽及2009年經典賽，兩人也都是中華隊隊友，昨天得知消息後，林岳平還不敢跟彭政閔聯絡，「他應該很忙啦，之後再打招呼就好了。」
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