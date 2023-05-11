棒球／姜建銘將赴日職讀賣巨人隊 進修教練課程

日本媒體今天報導表示，姜建銘將回到老東家讀賣巨人隊進行教練研修課程，曾經歷過棄投從打的姜建銘剛正式退役，擔任業餘隊全越運動的教練，並預計在日本進修到11月。

37歲的姜建銘棒球人生相當豐富，他在2005到2008年間曾效力過日職讀賣巨人隊，總計在一軍投了27場比賽、101.1局，拿下5勝6敗，防禦率3.20。姜建銘回到中職後加入興農牛隊，兩個球季出賽27場、投36.2局，防禦率4.66。

之後姜建銘離開職棒曾短暫做過其他工作，並在2012年加入業餘崇越棒球隊（後改名安永鮮物隊、全越運動隊），並棄投從打，期間也多次入選台灣隊征戰國際賽，其中最令人印象深刻就是在2018年雅加達亞運幫助台灣隊擊敗韓國明星隊，最後拿下銅牌。

姜建銘近年開始球員兼任教練，直到今年初的全越盃仍有擔任球員，不過全越盃結束後正式宣告退役，擔任全越助理打擊教練。如今姜建銘將赴日回到老東家巨人隊進行教練研修，根據日媒Sponichi Annex報導，將從明天開始以背號130號開始進行研修活動，預計待到11月。