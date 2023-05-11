中職／林威助卸任教頭傳訊求金援？球團：明顯詐騙提高警覺

中信兄弟隊昨天宣布更換總教練，林威助轉任顧問後，由彭政閔接任總教練，網路上也立刻傳出詐騙簡訊是以林威助為名發布，以「面臨失業危機」為由請求匯款，球團對此也回應：「明顯詐騙訊息，大家提高警覺，慎防詐騙。」

兄弟球團昨天賽後宣布，林威助卸任總教練，轉為球團海外發展顧問，結果網路上馬上流傳一封簡訊，內容寫著：「你好 我是林威助 我沒有惹到辜董 我現在面臨失業危機 還差50萬台幣就能奪回總教練一職。」

中信兄弟隊更換總教練，網路上立刻傳出詐騙簡訊。 圖／取自網路

簡訊中附上銀行帳戶，呼籲收到的人若提供幫助，將來達成三連霸就給予海外發展顧問一職，然而文字內容明顯不合常理，加上有不少簡體字，銀行帳戶又為玉山銀行，破綻連連。

針對假借林威助名義的詐騙案件，兄弟球團表示，此為很明顯的詐騙訊息，請勿採信。兄弟球團也配合警方向外界呼籲，使用簡體字之訊息高機率為詐騙，請大家提高警覺，慎防詐騙，切勿輕易交付財物或個人資料等相關資訊，避免遭到詐騙，如有疑慮請撥打165反詐騙專線，維護自身權益。