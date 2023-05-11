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中職／林威助卸任教頭日媒關注 日球迷：來阪神當教練

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
林威助的總教練職務遭球團撤換，引發「百萬象迷」炸鍋，日媒跟進報導此事，日本球迷也敲碗林威助到阪神虎擔任教練。記者劉學聖／攝影
林威助的總教練職務遭球團撤換，引發「百萬象迷」炸鍋，日媒跟進報導此事，日本球迷也敲碗林威助到阪神虎擔任教練。記者劉學聖／攝影

中信兄弟隊昨晚爆出震撼彈，總教練林威助轉任球團海外發展顧問，由副領隊、農場主管彭政閔接掌兵符，消息一出連日本媒體都關注，「The Daily」昨晚就引述台灣媒體消息報導此事，日本球迷呼喊：「來阪神當教練吧。」

林威助昨天賽前「請假一天」，但隨著換帥傳聞甚囂塵上，賽後球團也公布人事異動，今年合約將到期的林威助轉任協助海外事業發展，「恰恰」彭政閔則轉職為總教練，一、二軍教練團也大幅改組。

作為前日職阪神虎隊球員，林威助的動態一直獲得日本媒體關心，昨天台灣媒體報導後，「The Daily」也引述消息，指出中信兄弟隊二連霸教頭林威助辭任，引發野球界衝擊。

只不過辭任說法稍微有些出入，林威助是在球團安排下離開總教練職務，日媒提及林威助因家庭因素休養而提出申請，不過這是球團在公布林威助請假一天時的說法。

有日本球迷回應表示：「希望他來阪神當教練，曾經長期在阪神打球的他日文溝通不是問題，也有執教經驗，我想他的經歷很完美，希望阪神球團能夠考慮。」這則回應獲得超過300人按讚。

林威助 阪神虎 彭政閔 中信兄弟

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