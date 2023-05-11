聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／林威助卸任教頭日媒關注 日球迷：來阪神當教練
中信兄弟隊昨晚爆出震撼彈，總教練林威助轉任球團海外發展顧問，由副領隊、農場主管彭政閔接掌兵符，消息一出連日本媒體都關注，「The Daily」昨晚就引述台灣媒體消息報導此事，日本球迷呼喊：「來阪神當教練吧。」
林威助昨天賽前「請假一天」，但隨著換帥傳聞甚囂塵上，賽後球團也公布人事異動，今年合約將到期的林威助轉任協助海外事業發展，「恰恰」彭政閔則轉職為總教練，一、二軍教練團也大幅改組。
作為前日職阪神虎隊球員，林威助的動態一直獲得日本媒體關心，昨天台灣媒體報導後，「The Daily」也引述消息，指出中信兄弟隊二連霸教頭林威助辭任，引發野球界衝擊。
只不過辭任說法稍微有些出入，林威助是在球團安排下離開總教練職務，日媒提及林威助因家庭因素休養而提出申請，不過這是球團在公布林威助請假一天時的說法。
有日本球迷回應表示：「希望他來阪神當教練，曾經長期在阪神打球的他日文溝通不是問題，也有執教經驗，我想他的經歷很完美，希望阪神球團能夠考慮。」這則回應獲得超過300人按讚。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言