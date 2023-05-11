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中職／2連霸助總調職 恰恰任兄弟教頭
中信兄弟隊在10日賽前宣布總教練林威助「請假一天」開始，換帥傳聞開始延燒，兄弟球團賽後宣布，林威助轉任球團海外發展顧問，由副領隊、農場主管彭政閔接任總教練，12日在台南棒球場對統一獅隊將成「恰總」執教首戰。
林威助自2021年接掌兄弟一軍兵符，上任第一年就率隊奪下相隔十年的總冠軍，去年更完成二連霸，在總冠軍賽締造8連勝的無敗紀錄，此紀錄要畫上休止符，林威助在一軍留下執教265場、144勝111敗10和、勝率5成65的成績。
兄弟昨天靠鄭凱文9局失2分完投擊敗富邦悍將隊，但賽後焦點都是林威助去留，領隊劉志威表示，球團肯定林威助率隊二連霸，不過海外事業是發展重點，希望借助他的長處。
兄弟球團表示，林威助轉任球團海外發展顧問，協助推動亞洲大聯盟進展，並負責規畫球團拓展日、韓及大陸業務，彭政閔2019年引退後，即擔任副領隊兼農場主管，對球隊文化、育成方向有深入了解。
今年球季中信兄弟開季戰績不佳，林威助交出兵符前的最後一戰拿下勝利，不過9勝15敗1和的戰績仍在上半季墊底，不過劉志威表示，換人與戰績無關。
這是中職史上第一次有二連霸教頭在球季中離職，選擇在季中換帥，劉志威表示：「球團有時機點的考量，人員調動需要時間。」
兄弟教練團也大地震，原二軍總教練林明憲擔任一軍野手統籌教練，原二軍投手教練王建民擔任一軍投手教練，原二軍投捕教練王峻杰擔任一軍投捕教練；陳智弘接任二軍總教練，平野惠一及佛斯特轉任農場野手發展總監及農場投手發展總監。
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