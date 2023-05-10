影／兄弟鄭凱文暌違8年奪完投勝「感謝隊友幫忙」

中信兄弟投手鄭凱文今晚面對富邦悍將打者，以106球完投9局，被擊出7支安打，失2分，並在詹子賢本季首轟及隊友全場15支安打火力支援下，拿下勝投，本季首度獲選單場最有價值球員。終場兄弟以8：2力克悍將，取得3連勝。

賽後鄭凱文受訪表示，今晚隊友的打擊及守備都很幫忙，況且最近球隊的氣勢漸漸起來，有拚上半季冠軍的機會，能幫助降低牛棚的壓力，就盡力去投守住勝果。他也打趣說，原以為八局投完就要休息，結果投手教練只跟他擊個掌，示意讓他繼續投下去，他也很高興完成教練賦予的任務。 兄弟周思齊衝回本壘得分，悍將捕手張進德觸殺不及。記者侯永全／攝影 悍將游擊手劉俊豪（上）將盜壘的兄弟陳文杰刺殺在二壘。記者侯永全／攝影

【中央社新北10日電】

中職中信兄弟投手鄭凱文今天演出9局完投勝，幫助球隊拿下3連勝，他賽後歸功是隊友幫忙，也感性地感謝卸任教頭職務的林威助，將他重新拉回先發，才能讓他有機會繳出完投勝。

兄弟今天在新莊棒球場與富邦悍將交手，先發投手鄭凱文用106球完投9局，被敲7支安打，投出5次三振，失掉2分僅1分責失，奪下本季第2勝，也獲選為單場MVP，這也是他生涯第5次完投勝，上一次已是2015年6月6日的事情。

最終兄弟以8比2奪下3連勝，並賞給悍將3連敗，目前兩隊共居墊底。賽後代理總教練陳江和表示，鄭凱文今天表現非常棒，「想說讓他完投看看，但後面投手也有準備，想說先讓他一個一個打者抓，如果後面有安打就讓他休息，但他也順利把打者抓起來。」

鄭凱文表示，本來沒想說要挑戰完投，但以往任務完成回到休息室後，投手教練佛斯特都會跟他握手，但今天是與他擊掌。鄭凱文笑說：「我還來不及反駁他就走了。」不過鄭凱文也說，現在球隊還有機會拚季冠軍，希望幫助牛棚降低壓力，準備後幾天的比賽，多投幾局是幾局。

鄭凱文上一場先發對樂天桃猿隊僅投3局失10分，他指出，上一場出賽失投比較多，尤其遇到樂天只要失投就會被重擊，「但上星期的比賽就不要再去想了，今天球想辦法壓低，用球速快慢來擾亂打者。」鄭凱文也歸功隊友努力幫忙，不管是打擊、守備，還有捕手高宇杰的引導。

鄭凱文在2014年加入兄弟後原定位是先發投手，但後來轉任後援好幾年，直到2021年才又回到先發，剛好就是林威助擔任一軍總教練期間。

不過今天兄弟賽後拋下震撼彈，林威助卸下教頭職務，原一軍投手教練佛斯特也將到二軍。鄭凱文感性地說：「感謝林桑上任後把我拉回先發，還有佛斯特、雞哥（林恩宇）的幫助，慢慢把局數拉長到可以完投，自己會想說不要讓他們失望，把勝利帶給他們，他們信任我，就用勝利回報給他。」