中職／恰總執教首戰12日在台南 彭政閔接任教頭有考量

中信兄弟總教練季中大風吹，「恰恰」彭政閔將接下林威助的棒子，從農場總監躍升總教練，執教經驗為零的他，沒有太多適應時間，12日兄弟在台南棒球場對上統一獅隊，將成為「恰總」執教首戰。

彭政閔球員生涯從兄弟象到中信兄弟，不離不棄，度過棒球黑暗期也成為兄弟代表人物，2019年退休後，就任中信兄弟副領隊兼任農場總監，負責年輕球員的培育。

兄弟球團今天賽後宣布，林威助將轉任球團海外發展顧問，由彭政閔接任總教練，領隊劉志威表示，教練團的調整將在明天休兵日進行，練球仍由首席教練陳江和帶領，彭政閔在後天會到台南球場會合。

劉志威表示，球團選擇彭政閔接任，主要是近年他擔任副領隊兼農場總監，熟悉球隊方向，在行政業務、各層級選手掌握度也高，球團希望球員發展能夠並進，因此彭政閔是恰當人選。

彭政閔曾擔任過兩次中華隊打擊教練，分別在2019年世界12強棒球賽、今年世界棒球經典賽指導國手，不過執掌兵符還是第一次，現任首席教練陳江和是彭政閔親密戰友，將扛起輔佐任務。

當初退休時，彭政閔就有意赴國外取經，2020年年初曾赴日拜訪日職養樂多監督高津臣吾，之後計畫被疫情打亂，直到去年再度啟程到美國職棒海盜隊小聯盟參訪，就看接任後能為球隊帶來什麼樣的「恰式」火花。

【中央社新北10日電】

中職中信兄弟今天宣布，由彭政閔接下一軍總教練兵符，他執教首戰將在12日台南登場，兄弟領隊劉志威表示，彭政閔本來就是球隊培養的優秀人才，會將合約改成教練約。

兄弟今天在賽後宣布原副領隊兼農場主管彭政閔則接任一軍總教練，原一軍總教練林威助則轉任海外發展顧問。劉志威表示，球隊明天沒有比賽，練球日會先由首席教練陳江和帶領，彭政閔的執教首戰則是12日在台南棒球場與統一獅隊交手。

會讓彭政閔接任一軍總教練，劉志威指出，彭政閔這幾年擔任副領隊和農場主管，對於球隊整體規劃方向非常清楚，經過這幾年對球團行政業務也都有涉足，加上對年輕球員的掌握也相當清楚，「他本來就是球隊培養的優秀人才，我們希望球員發展、戰績並進。」

彭政閔在2019年時跟兄弟球團簽下1加4合約，只有第1年為球員約，之後就轉行政職。今年已到合約最後一年，對此劉志威說：「聯盟有規定必須是教練約，所以我們會按照規定把他的合約改成教練約，合約期限會再跟他討論。」

至於王建民升到一軍擔任投手教練，佛斯特則是農場投手發展總監，劉志威指出，王建民過去一直都在二軍培養新人，「球隊在這個時間點需要他上一軍，希望他上來協助球隊，加上佛斯特也一直對農場有看法，就做了這樣的安排。」