中職／換帥傳聞中…鄭凱文相隔2895天完投 率兄弟2連勝

中信兄弟隊今晚深陷換帥傳聞，先發投手鄭凱文演出9局失2分好投，相隔2895天再次完投，加上詹子賢暌違214天的全壘打，今天在新莊棒球場以8：2擊敗富邦悍將隊，拿下2連勝。

兄弟總教練林威助今天賽前因家中有事請假一天，但也傳出兵符即將交出，由「恰恰」彭政閔接任，兄弟球團在今天賽後將回應此事，巧合的是，比賽過程中，兄弟休息室已經傳出彭政閔的應援曲歌聲。

鄭凱文開季前3戰都對上樂天桃猿隊，前一場投3局狂失10分，今天及時修正，開賽投出六上六下，直到被申皓瑋敲出三壘安打才破功，再被高國麟敲安而失分，4局下則是觸身球後被敲安，加上失誤丟掉第2分。

兄弟分數支援來得早，2局上詹子賢陽春砲打破鴨蛋，2出局後又靠失誤、保送攻佔得點圈，王威晨的安打敲回第2分，3局上詹子賢高飛犧牲打有1分打點，5局上則是張志豪的三壘安打送回2分，6局上曾頌恩1分打點安打，8局上王威晨、江坤宇2支安打各有1分打點。

深厚分數支援，鄭凱文一路往下投，5到8局只再被敲出1支安打，9局下繼續站在投手丘上，雖被高國輝敲出二壘安打，但仍一路投到結束。

鄭凱文以106球投完9局，被敲7支安打，丟掉2分有1分責失，這是他生涯第5次的完投演出，前一次是2015年6月6日，當時對上統一獅隊演出完投完封。