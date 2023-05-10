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日職／宋家豪中繼挨轟掉1分 吳念庭3打數沒有安打

中央社／ 台北10日電
樂天隊投手宋家豪。圖／聯合報系資料照
樂天隊投手宋家豪。圖／聯合報系資料照

日職樂天金鷲隊投手宋家豪重返一軍後，今天登板中繼對歐力士猛牛，投1局挨一發陽春砲掉1分；西武獅隊的吳念庭則是先發第2棒，3打數沒有安打演出，在第9局被換代打。

宋家豪在昨天重返一軍，今天7局上、球隊0比6落後時登板，讓頓宮裕真擊出游擊滾地球出局後，被龔薩雷茲（Marwin Gonzalez）轟出陽春全壘打掉分，不過接著讓若月健矢擊出游擊滾地球出局，再三振掉宜保翔。總計宋家豪用11球投1局，失掉1分，此戰最快球速150公里，目前防禦率6.43。

歐力士在9局上再攻下1分，雖然9局下樂天的淺村榮斗轟出2分全壘打追分，不過最終歐力士還是以8比2擊敗樂天。歐力士此戰先發投手田嶋大樹用110球投8.1局，被敲6支安打，沒有出現保送，飆出7次三振，僅失2分，奪下勝投。

另一場西武獅隊與千葉羅德隊的賽事，吳念庭先發打第2棒、守三壘，1局下擊出左外野飛球出局，4局下遭到三振，6局下擊出投手方向滾地球出局，9局下被中村剛也換代打退場。總計吳念庭3打數沒有敲出安打，目前打擊率2成41，最後西武以2比3不敵羅德隊。

西武獅 歐力士猛牛 樂天金鷲 宋家豪 吳念庭

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