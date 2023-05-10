中職／生涯500局達陣 陳仕朋調適經典賽症候群

富邦悍將隊左投陳仕朋昨天投完前2局，聽到現場廣播才發現達成生涯500局投球，連四年投破百局的他，今年開季雖然遇到「經典賽症候群」，但將繼續朝著相同目標邁進。

陳仕朋達陣生涯500局年紀為25歲231天，是史上第5年輕、本土第4年輕，他表示：「生涯500局是對自己的肯定，代表夠穩定的貢獻。」

今年開季前兩場，陳仕朋合計僅投5局、丟掉7分責失，陳仕朋表示，因為季前參加經典賽，當時有用球數限制，每一球都要全力拚，導致進入季賽後回到先發，一時無法切換配速，「體力調配、節奏上，有不適應的感覺」。

不過陳仕朋最近3場先發最少投到5.1局，最近兩場都是優質先發，他說：「現在有好一點，不過也還沒完全調適過來，不過這幾場投球的數量有比較拉上來。」

每一年都將投滿百局設定為目標，陳仕朋今年也是相同想法，「主要是幫助球隊勝利，自己的成績不會想太多，但希望防禦率不要跟去年差太多。」陳仕朋去年防禦率2.69，今年已經從最高峰的12.60下修到4.88。