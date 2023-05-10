中職／生涯500局達陣 陳仕朋調適經典賽症候群
富邦悍將隊左投陳仕朋昨天投完前2局，聽到現場廣播才發現達成生涯500局投球，連四年投破百局的他，今年開季雖然遇到「經典賽症候群」，但將繼續朝著相同目標邁進。
陳仕朋達陣生涯500局年紀為25歲231天，是史上第5年輕、本土第4年輕，他表示：「生涯500局是對自己的肯定，代表夠穩定的貢獻。」
今年開季前兩場，陳仕朋合計僅投5局、丟掉7分責失，陳仕朋表示，因為季前參加經典賽，當時有用球數限制，每一球都要全力拚，導致進入季賽後回到先發，一時無法切換配速，「體力調配、節奏上，有不適應的感覺」。
不過陳仕朋最近3場先發最少投到5.1局，最近兩場都是優質先發，他說：「現在有好一點，不過也還沒完全調適過來，不過這幾場投球的數量有比較拉上來。」
每一年都將投滿百局設定為目標，陳仕朋今年也是相同想法，「主要是幫助球隊勝利，自己的成績不會想太多，但希望防禦率不要跟去年差太多。」陳仕朋去年防禦率2.69，今年已經從最高峰的12.60下修到4.88。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言