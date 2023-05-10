快訊

車內廣播已喊停車…吊臂刺穿中捷釀9人傷亡 外籍師傷者還原：看到鐵架還撞上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／池恩齊盼對決哥哥吳俊偉 詹子賢認證兩人很像

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊池恩齊升上一軍隨隊，與哥哥、中信兄弟隊吳俊偉合照。記者蘇志畬／攝影
富邦悍將隊池恩齊升上一軍隨隊，與哥哥、中信兄弟隊吳俊偉合照。記者蘇志畬／攝影

富邦悍將隊今天將內野手池恩齊註冊並拉上一軍隨隊，賽前與哥哥吳俊偉合照時，就連中信兄弟隊隊友詹子賢都驚呼：「也長太像了吧。」池恩齊也透露自己曾被球迷誤認，希望接下來在一軍打出成績、讓球迷不會再誤認。

昨天接到隨隊一軍通知，池恩齊立刻打給哥哥，因為知道今天是兩軍對壘，吳俊偉也很了解弟弟個性，提醒他不要緊張、早點睡覺，但結果池恩齊真的睡不著，又傳訊息給哥哥求助，「他叫我看影片，因為我常常看一看就睡著」。

吳俊偉雖然常虧弟弟，但實際上卻一直給予鼓勵，池恩齊高中時期就常收到吳俊偉送來的球具，吳俊偉也說：「會說一些肉麻的話，但兩個人知道就好，也希望他好好加油，為了自己、為了家人，努力一步一步往前走。」

兩人從小到大沒對決過，二軍也沒機會交手，池恩齊還無法登錄，兩人確定今天無法解鎖對決任務，池恩齊透露，哥哥當時被選進中職時，就很期待跟弟弟在職業賽場對決，吳俊偉也說會全力以赴，「不是你好，就是我好，場上憑實力。」

兩人長相相似連詹子賢都嚇一跳，池恩齊也曾遇過球迷把他誤認成哥哥被要簽名，「只能跟他說不好意思，認錯人了。」吳俊偉因膚色被叫「小黑」，不過池恩齊說：「哥哥比較白，因為他都在一軍。」

吳俊偉聽到說：「我本來就比較白。」不過也自曝身高比弟弟矮，站在一起常被以為池恩齊是哥哥，吳俊偉也立刻補一句：「當然也可能是我看起來比較年輕。」

吳俊偉 詹子賢 富邦悍將

延伸閱讀

中職／悍將王勝偉下二軍 註冊池恩齊就近觀察

中職／林智勝代打敲追平安 因「天母條款」龍獅握手言和

中職／感覺沒投好就要下屏東…余謙激出好投當母親節禮

中職／陳子豪宣導片化身「炸裂刑警」 開門畫面卡10多次

相關新聞

中職／林威助請假一天 陳江和暫代中信兄弟總教練

中信兄弟隊總教練林威助今天沒到新莊棒球場，因家中有事請假一天，改由首席教練陳江和代班，陳江和首次在先發打序表簽名，不過代...

中職／池恩齊盼對決哥哥吳俊偉 詹子賢認證兩人很像

富邦悍將隊今天將內野手池恩齊註冊並拉上一軍隨隊，賽前與哥哥吳俊偉合照時，就連中信兄弟隊隊友詹子賢都驚呼：「也長太像了吧。...

中職／生涯500局達陣 陳仕朋調適經典賽症候群

富邦悍將隊左投陳仕朋昨天投完前2局，聽到現場廣播才發現達成生涯500局投球，連四年投破百局的他，今年開季雖然遇到「經典賽...

中職／悍將王勝偉下二軍 註冊池恩齊就近觀察

富邦悍將隊今天做出升降調度，王勝偉、歐書誠下二軍，高國麟、藍愷青上一軍，另外新註冊內野手池恩齊，總教練丘昌榮表示，池恩齊...

日職／開轟破13打數無安乾旱 王柏融二軍雙安灌進3打點

日本職棒火腿隊台將王柏融在二軍開轟，今天對橫濱二軍之戰，王柏融單場敲出2安，包辦球隊前3分打點，包括一發2分砲，幫助火腿...

中職／來台體驗雨中應援 李多慧：獲得滿滿幸福

樂天女孩韓籍啦啦隊女神李多慧上周來台應援，再度掀起許多話題。李多慧已結束5月第一波應援，她昨天在個人IG發文感謝球迷支持。 上周李多慧來台應援3場，樂天桃猿搶下2勝，強打廖健富連2戰拿下MVP。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦