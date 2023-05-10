中職／池恩齊盼對決哥哥吳俊偉 詹子賢認證兩人很像

富邦悍將隊今天將內野手池恩齊註冊並拉上一軍隨隊，賽前與哥哥吳俊偉合照時，就連中信兄弟隊隊友詹子賢都驚呼：「也長太像了吧。」池恩齊也透露自己曾被球迷誤認，希望接下來在一軍打出成績、讓球迷不會再誤認。

昨天接到隨隊一軍通知，池恩齊立刻打給哥哥，因為知道今天是兩軍對壘，吳俊偉也很了解弟弟個性，提醒他不要緊張、早點睡覺，但結果池恩齊真的睡不著，又傳訊息給哥哥求助，「他叫我看影片，因為我常常看一看就睡著」。

吳俊偉雖然常虧弟弟，但實際上卻一直給予鼓勵，池恩齊高中時期就常收到吳俊偉送來的球具，吳俊偉也說：「會說一些肉麻的話，但兩個人知道就好，也希望他好好加油，為了自己、為了家人，努力一步一步往前走。」

兩人從小到大沒對決過，二軍也沒機會交手，池恩齊還無法登錄，兩人確定今天無法解鎖對決任務，池恩齊透露，哥哥當時被選進中職時，就很期待跟弟弟在職業賽場對決，吳俊偉也說會全力以赴，「不是你好，就是我好，場上憑實力。」

兩人長相相似連詹子賢都嚇一跳，池恩齊也曾遇過球迷把他誤認成哥哥被要簽名，「只能跟他說不好意思，認錯人了。」吳俊偉因膚色被叫「小黑」，不過池恩齊說：「哥哥比較白，因為他都在一軍。」

吳俊偉聽到說：「我本來就比較白。」不過也自曝身高比弟弟矮，站在一起常被以為池恩齊是哥哥，吳俊偉也立刻補一句：「當然也可能是我看起來比較年輕。」