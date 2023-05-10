中職／悍將王勝偉下二軍 註冊池恩齊就近觀察

富邦悍將隊今天做出升降調度，王勝偉、歐書誠下二軍，高國麟、藍愷青上一軍，另外新註冊內野手池恩齊，總教練丘昌榮表示，池恩齊先在一軍就近觀察，有需要隨時可登錄。

野手選擇下放王勝偉、升上高國麟，丘昌榮解釋，主要是想補強球隊攻擊火力，加上游擊出賽空間比較壓縮，因此讓王勝偉到二軍，有比較多出賽機會可以調整，投手方面則是讓歐書誠下去調整，牛棚上需要兩個左投。

池恩齊是去年季中選秀第三輪加盟悍將，去年主要守備游擊，今年則是因林岳谷加入後守二壘較多，目前在二軍出賽15場敲出13支安打，打擊率3成02，守備率則是0.971。

悍將今天註冊池恩齊並拉上一軍隨隊，丘昌榮表示，球隊主要以中線去池恩齊培養，在二軍的表現不錯，也受到二軍教練肯定，「上來先讓一軍打擊、守備教練看一下，再評估是否升上一軍。」