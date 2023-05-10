快訊

中天新聞贏了！遭NCC決議不予換照、關台近3年 法院今撤銷處分

星宇衰事連環爆！讓百萬網紅進駕駛艙採訪張國煒 恐遭民航局開罰

銀座強盜事件：被捕的假面少年，與日本「暗黑打工」犯罪問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／開轟破13打數無安乾旱 王柏融二軍雙安灌進3打點

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
王柏融單場敲出2安，包辦球隊前3分打點，包括一發2分砲。截圖自推特
王柏融單場敲出2安，包辦球隊前3分打點，包括一發2分砲。截圖自推特

日本職棒火腿隊台將王柏融在二軍開轟！

今天對橫濱二軍之戰，王柏融單場敲出2安，包辦球隊前3分打點，包括一發2分砲，幫助火腿隊以4：3贏球。

王柏融今天擔任第5棒、左外野手，1局下首打席就在滿壘時敲出1分打點滾地球，為球隊先馳得點，第2打席在3局下敲出一發右外野兩分砲，火腿隊取得3：0領先，6局下的打席王柏融再敲出安打，8局下遭到三振後，被代守換下場。

王柏融今天總計4打數2安打，有1轟、3分打點，這一轟是王柏融繼3月22日後再次開轟、本季第3轟，也讓他終止連續13打數、14打席未敲安的乾旱期，打擊率上升到2成16。

王柏融 火腿

延伸閱讀

日職／王柏融連12打數未敲安 打擊率又面臨兩成保衛戰

日職／王柏融4滾1飛沒敲安 但有1分打點加關鍵推進

日職／大王發威！王柏融單場3安 本季二軍初次猛打賞

日職／王柏融板凳出發3支1 宋家豪二軍中繼1局連飆3K

相關新聞

日職／開轟破13打數無安乾旱 王柏融二軍雙安灌進3打點

日本職棒火腿隊台將王柏融在二軍開轟，今天對橫濱二軍之戰，王柏融單場敲出2安，包辦球隊前3分打點，包括一發2分砲，幫助火腿...

中職／來台體驗雨中應援 李多慧：獲得滿滿幸福

樂天女孩韓籍啦啦隊女神李多慧上周來台應援，再度掀起許多話題。李多慧已結束5月第一波應援，她昨天在個人IG發文感謝球迷支持。 上周李多慧來台應援3場，樂天桃猿搶下2勝，強打廖健富連2戰拿下MVP。

中職／新秀冉承霖秀雷射肩本壘阻殺 球迷讚：有火哥的影子

味全菜鳥冉承霖昨天生涯首度在一軍出賽，不僅首安出爐，還上演雷射肩阻殺，精彩表現獲得球迷大力稱讚。 冉承霖去年選秀會獲得味全第2指名，當時讓不少球迷感到驚訝。葉君璋選後說明冉承霖的優點，「速度快、

中職／林智勝代打敲追平安 因「天母條款」龍獅握手言和

中職統一獅隊外野手林安可手感火燙，今天對味全龍隊比賽本季第6轟出爐，龍隊9局下林智勝代打敲追平比數安打，兩隊9局打完因「...

中職／周思齊看他繞壘滿臉笑意 陳文杰說是「微激動」

中信兄弟隊今天以7：1擊敗富邦悍將隊，陳文杰開季狀況不佳，今天敲出逆轉兩分砲作為本季首轟，賽後周思齊爆料小老弟繞壘時滿臉...

中職／感覺沒投好就要下屏東…余謙激出好投當母親節禮

前一場在花蓮只投1.2局退場後淚崩，余謙今天的登板有覺悟，「感覺今天沒投好就要回屏東，想著絕對不要下去。」此役先發7局剛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦