日職／開轟破13打數無安乾旱 王柏融二軍雙安灌進3打點

日本職棒火腿隊台將王柏融在二軍開轟！

今天對橫濱二軍之戰，王柏融單場敲出2安，包辦球隊前3分打點，包括一發2分砲，幫助火腿隊以4：3贏球。

王柏融今天擔任第5棒、左外野手，1局下首打席就在滿壘時敲出1分打點滾地球，為球隊先馳得點，第2打席在3局下敲出一發右外野兩分砲，火腿隊取得3：0領先，6局下的打席王柏融再敲出安打，8局下遭到三振後，被代守換下場。

王柏融今天總計4打數2安打，有1轟、3分打點，這一轟是王柏融繼3月22日後再次開轟、本季第3轟，也讓他終止連續13打數、14打席未敲安的乾旱期，打擊率上升到2成16。