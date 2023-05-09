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中職／周思齊看他繞壘滿臉笑意 陳文杰說是「微激動」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟陳文杰4局上敲出兩分打點全壘打。記者余承翰／攝影
中信兄弟陳文杰4局上敲出兩分打點全壘打。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊今天以7：1擊敗富邦悍將隊，陳文杰開季狀況不佳，今天敲出逆轉兩分砲作為本季首轟，賽後周思齊爆料小老弟繞壘時滿臉笑意，感覺很開心，陳文杰則說只是「微激動」。

悍將此役是先取分的一方，第4局陳文杰的兩分砲逆轉戰局後，自此一路領先，這一轟出現，讓先發投手余謙也超開心。

陳文杰這發兩分砲是本季首轟，他在去年繳出3成打擊率、110支安打的生涯年，卻未銜接到今年開季狀況，打擊率長期在1字頭徘徊，4月22日還一度被降下二軍調整，剛在上周六回歸一軍陣容，這是他歸隊後第2場先發。

總教練林威助表示，幾位去年有表現的選手，今年開季以來打得滿掙扎，一直很期待他們可以調整到位，「這支兩分砲很關鍵，希望可以讓他接下來的比賽更有自信。」

周思齊在這發兩分砲扮演「滷蛋」，他說：「好像很久沒看他打全壘打，他自己也滿開心，踩完本壘板後看他一直在笑。」

陳文杰透露，先前面對投手的節奏感覺不是很好，這趟下二軍針對這部份調整，「回來後第一場先發打得普通，很開心第二場有把握住。」但聽聞思齊學長說他因為這一轟壓力釋放，陳文杰説只是「微微」，他解釋：「也沒有因為前面打不好就很壓抑，就是趕快想辦法去找回面對投手的節奏。」

陳文杰 周思齊 富邦悍將

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