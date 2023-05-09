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中職／感覺沒投好就要下屏東…余謙激出好投當母親節禮

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟先發投手余謙7局僅失1分拿下勝投，手上拿著聖母像和勝投球。記者余承翰／攝影
中信兄弟先發投手余謙7局僅失1分拿下勝投，手上拿著聖母像和勝投球。記者余承翰／攝影

前一場在花蓮只投1.2局退場後淚崩，余謙今天的登板有覺悟，「感覺今天沒投好就要回屏東，想著絕對不要下去。」此役先發7局剛好用100球，僅被敲4安打、失1分，幫助中信兄弟以7：1擊敗富邦悍將隊。

余謙上一場在花蓮球場的出賽，因為家人到場，讓他期待更深，但結局卻不理想，1.2局狂失6分，包括挨了蘇智傑、林安可的全壘打。

余謙坦言，「上禮拜每天起床都想到被打全壘打的情景，很不甘心。」但這些都成為他成長的養分，余謙透過影片觀察自己和鄭凱文學長出賽的差異，注意到他挨轟後不為所動，仍然堅毅完成先發投手的工作，不像自己失落都表現在臉上。

再面對今天比賽，他說投球機制、情緒轉變都做了一些調整，也抱著不想下二軍的決心，「確實要好好把握，感覺今天沒投好就要回屏東，想著絕對不要下去，把當先發的任務做好、吃局數，不要讓牛棚那麼累。」

余謙還帶來自己的安定力量受訪，手上拿著心靈寄託的聖母像，他說平常都放在背包，比賽時會放在自己的位置上，「看著祂禱告，一種信仰。」

余謙上周無緣在家人面前奪勝，趕在母親節前夕，希望把這一勝獻給媽媽，但他也說若有下次，還是希望能在花蓮拿到勝投。

余謙 牛棚

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