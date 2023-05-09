中職／周思齊滿壘打席遇灑水器插曲 新莊下起人造雨

棒球場最近花絮不斷，今天輪到新莊棒球場的灑水器搶戲，比賽打到7局上突然噴水，連準備走進打擊區的周思齊都嚇了一跳，還調皮轉動灑水器的方向，一下朝向主審、一下轉向記者室。

新莊棒球場今天進行中信兄弟、富邦悍將隊之戰，兄弟在4局上靠陳文杰敲兩分砲逆轉戰局，7局掀起另一波攻勢，2安打、1保送攻占滿壘，江坤宇的游擊方向滾地球，劉俊豪發生失誤先送分，曾頌恩接續選到保送、再度形成滿壘。

就在下一棒周思齊即將走上打擊區時，場內灑水器啟動、水柱四射，讓選手、球迷都看了超詫異，形成萬里無雲卻場內下雨的奇觀；等待水停空檔，周思齊還調皮移動水柱方向。

恢復比賽後，周思齊敲出安打、帶有2分打點，絲毫不受插曲影響。