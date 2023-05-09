快訊

曹興誠公開信致郭台銘 「感覺你真的想當總統」

女童走斑馬線被撞死...家屬悲痛招魂「爸爸幫妳討回公道」 擲3個聖筊

范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」

中職／富藍戈二軍後援1局飆153公里 丘總盼盡快調整好

中央社／ 新北9日電
富邦悍將富藍戈。 報系資料照
富邦悍將富藍戈。 報系資料照

中職富邦悍將隊洋投富藍戈下二軍調整，今天二軍出賽投1局無失分，最快球速153公里；總教練丘昌榮表示，洋投安得勝中繼出賽，安排6至8局出局，也期待富藍戈盡快調整好。

中華職棒富邦悍將隊倚賴的後援投手富藍戈一軍出賽表現不理想、下二軍調整，由另外一名洋投安得勝負擔中繼角色，安得勝6日中繼出賽對中信兄弟，總計投2局被敲1支安打，投出1次三振、1次保送、無失分，拿下勝投。

悍將總教練丘昌榮表示，安得勝過去在國外有中繼經驗，前一場中繼登板表現不錯，安得勝不算三振型投手，球會往打者的兩側跑，屬於滾地球類型的投手，目前教練團定位6至8局是他的登板時機。

富藍戈4月21日開始，一軍4場後援出賽吞下3敗，場場都有失分，下放二軍調整，今天二軍出賽對樂天桃猿隊8局後援登板，總計用13球投1局，沒被敲出安打，投出1次三振、無失分，最快球速153公里。

丘昌榮表示，本來上週就要安排富藍戈在二軍出賽，但比賽因雨延賽，今天二軍出賽，也希望他能盡快調整好狀況。

丘昌榮 富邦悍將

延伸閱讀

中職／陳仕朋連點4次「猿」味套餐 丘總透露難處

中職／終結者富藍戈近3戰吞兩敗 丘昌榮要他加強控球

中職／悍將周佳樂、蔡佳諺上一軍 申皓瑋找打擊節奏

中職／5星級傳球碰上5星級撲壘 林哲瑄再看影片也說不容易

相關新聞

中職／范國宸說他不好打 呂彥青：打全壘打還要舒服人

范國宸前一場從好友呂彥青手中敲出陽春砲，對戰打擊率高達4成29，仍稱呂彥青不好打，讓呂彥青聽了好無言，回應：「打全壘打的...

中職／兄弟示範各種滾地球出局 助總也認待調整

中信兄弟隊開季戰情不佳，團隊打擊率2成41在5隊居末座，其中滾地球出局比例偏高，總教練林威助對此也坦言，目前數據呈現確實...

中職／富藍戈二軍後援1局飆153公里 丘總盼盡快調整好

中職富邦悍將隊洋投富藍戈下二軍調整，今天二軍出賽投1局無失分，最快球速153公里；總教練丘昌榮表示，洋投安得勝中繼出賽，...

日職／王柏融連12打數未敲安 打擊率又面臨兩成保衛戰

日職火腿隊二軍今面對橫濱隊，王柏融擔任第二棒一壘手，選到1次保送，但3打數0安打。王柏融最近已連續12打數未敲出安打，打擊率降至2成02。 王柏融1局上選到保送上壘，但下一棒木村文紀吞下三振，接

日職／暖男回來了！宋家豪回歸一軍 拚翻轉開季ERA6

效力樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪，今天重返一軍，期望翻轉開季防禦率6.00的成績，為球隊厚實後援戰力。

中職／金安大聯盟初登板歷史留名 當年所穿球衣撞衫兄弟

中信兄弟隊因象魔力受傷，加上泰樂狀態不佳，洋投戰力出現缺口，因此近日抵台的新洋投金安（Nick Kingham）被受期待。金安曾是大聯盟百大新秀，初登板表現至今仍歷史留名，值得一提的是，兄弟捕手福來喜

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦