中職／富藍戈二軍後援1局飆153公里 丘總盼盡快調整好

中職富邦悍將隊洋投富藍戈下二軍調整，今天二軍出賽投1局無失分，最快球速153公里；總教練丘昌榮表示，洋投安得勝中繼出賽，安排6至8局出局，也期待富藍戈盡快調整好。

中華職棒富邦悍將隊倚賴的後援投手富藍戈一軍出賽表現不理想、下二軍調整，由另外一名洋投安得勝負擔中繼角色，安得勝6日中繼出賽對中信兄弟，總計投2局被敲1支安打，投出1次三振、1次保送、無失分，拿下勝投。

悍將總教練丘昌榮表示，安得勝過去在國外有中繼經驗，前一場中繼登板表現不錯，安得勝不算三振型投手，球會往打者的兩側跑，屬於滾地球類型的投手，目前教練團定位6至8局是他的登板時機。

富藍戈4月21日開始，一軍4場後援出賽吞下3敗，場場都有失分，下放二軍調整，今天二軍出賽對樂天桃猿隊8局後援登板，總計用13球投1局，沒被敲出安打，投出1次三振、無失分，最快球速153公里。

丘昌榮表示，本來上週就要安排富藍戈在二軍出賽，但比賽因雨延賽，今天二軍出賽，也希望他能盡快調整好狀況。