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中職／陳子豪宣導片化身「炸裂刑警」 開門畫面卡10多次

中央社／ 新北9日電
中華職棒中信兄弟隊野手陳子豪（圖）拍攝空污宣導片，化身「炸裂刑警」，陳子豪笑說隔行如隔山，一個開門畫面卡了10多次，但表情、語氣效果備受肯定。 中央社
中華職棒中信兄弟隊野手陳子豪（圖）拍攝空污宣導片，化身「炸裂刑警」，陳子豪笑說隔行如隔山，一個開門畫面卡了10多次，但表情、語氣效果備受肯定。 中央社

中職中信兄弟隊野手陳子豪拍攝空污宣導片，化身「炸裂刑警」，陳子豪笑說隔行如隔山，一個開門畫面卡了10多次，但表情、語氣效果備受肯定，隊友詹子賢笑說：「他應該去演戲」。

中職中信兄弟隊外野手陳子豪拍攝台中環保局空污宣導片，預告片釋出後獲得好評，陳子豪在影片中飾演「炸裂刑警」，對戲的對象是兄弟隊的吉祥物小翔。

陳子豪表示，短短的影片從早上8時多拍到下午3、4時，「真的是隔行如隔山」，宣導片一開頭有陳子豪開門的畫面，他笑說「光是那個門我開了10幾次，一直笑、因為覺得很荒謬。」

導演下達表情和語氣要嚴肅的指令，陳子豪直言真的很想笑，而且要背整句的台詞，最後可能導演受不了一直喊卡，在道具上偷偷幫他寫上小抄，他還笑說「我覺得我演歹徒應該比較適合」。

陳子豪之前拍過宣導片，但他說當時就是飾演球員的角色，比較容易，這次要演刑警很難，看到拍攝影片的成品後覺得很尷尬，一旁的隊友詹子賢稱讚陳子豪很適合演戲，陳子豪也回說：「我覺得詹子賢可以演角頭」。

陳子豪 詹子賢 中職

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