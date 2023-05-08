中職／兄弟隊余謙9日先發搶勝 悍將派陳仕朋應戰

中職中信兄弟隊投手余謙前一場出賽先發投1.2局失6分吞敗，退場難掩難過情緒，明天再度扛起先發，將對富邦悍將隊力拚個人本季第2勝，悍將派出近況不錯的投手陳仕朋先發。

中華職棒中信兄弟隊投手余謙2日先發出賽對統一獅隊表現不理想，總計用56球投1.2局，被敲出8支安打，包括2發全壘打，失掉6分都是責失分、承擔敗投，退場後難掩難過情緒。

兄弟總教練林威助先前受訪時談起余謙2日出賽表現，點出余謙那場比賽表現不理想主要原因是好壞球太明顯，搶好球數和決勝球要怎麼投，需要有好的策略才行，一個失投球就可能造成輸球。

兄弟明天作客新莊棒球場與富邦悍將交手，將由余謙擔任先發投手，余謙本季有1場與悍將交手紀錄，當時投5局被敲7支安打，失掉5分責失分、吞下敗投，明天比賽除了要幫助兄弟延續勝場，也要力拚個人本季第2勝。

悍將明天派出本土投手陳仕朋先發，陳仕朋近況不錯，2日先發對樂天桃猿隊，總計投7局僅失掉1分責失分，優質先發拿下個人本季首勝，本季目前為止4場先發對手都是桃猿隊，明天比賽也是陳仕朋本季首度對上兄弟隊。