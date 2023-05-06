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中職／上個一軍打席是林智勝再見轟 范柏絜開心有原因

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊范柏絜。記者陳宛晶／攝影
樂天桃猿隊范柏絜。記者陳宛晶／攝影

被問起還記不記得在一軍的前一個打席，樂天桃猿隊范柏絜腦海中記憶馬上被挖出，「喔！太開心了！講到這個」。2021年11月20日挨了林智勝的再見全壘打，讓他至今記憶猶新，但這不是震撼教育，而是投手必經之路，「當下是亢奮，自責是因為害球隊輸球。」

猿隊今天進行後援投手2升2降異動，范柏絜繼2021年季末後再返一軍，這一間隔就是一年半，去年因脊上肌撕裂傷導致賽季中斷，他的一軍歷程也因使此中斷了一年。

范柏絜本季在二軍出賽11場、12.1局，防禦率僅1.46，猿隊昨天註冊、今天升上一軍，他說目前身體狀況都沒有問題，也向學長請益，不只問投手，也有請教林立、林承飛等前輩，以野手的視角去看自己的問題。

范柏絜人生前一次在一軍出賽，已是2021年11月20日，11局下登板，連飆2K後，被林智勝掃出再見轟、他的生涯第288轟。

范柏絜對這個打席還印象深刻，但不糾結，「已經是過去式，每個人都會遇到，投得好才有機會被打全壘打，投不好怎麼被打全壘打。」他說當下自己的心情比較多是亢奮，自責的成分是因害球隊輸球，「遇到資深學長，被打全壘打，其實也不意外啦！他打那麼久了，吃的飯都比我多了。」

林智勝 樂天桃猿

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