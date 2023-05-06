中職／范柏絜上一軍補中繼 林立用打者視角協助調整

中職樂天桃猿隊22歲投手范柏絜睽違2年再上一軍，上次一軍最後一打席被林智勝打再見轟印象深刻。范柏絜自評春訓開始狀況維持不錯，學長林立也用「打者視角」協助調整投球機制。

中職樂天桃猿隊昨天新註冊22歲投手范柏絜、今天升上一軍，總教練曾豪駒表示，近期球隊中繼投手群邱駿威比較不穩定，所以讓邱駿威下二軍、范柏絜拉上一軍，范柏絜二軍出賽成績和近況都不錯，就看他能不能把二軍的好狀態帶上一軍。

范柏絜2018年選秀被Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）指名，2021年完成一軍初登板，有2場一軍出賽紀錄，上一次一軍出賽最後一個打席被當時效力中信兄弟、現效力味全龍隊的強打者林智勝延長賽敲出再見全壘打、承擔敗投。

范柏絜表示，有印象上一次一軍最後一個打席被敲再見轟，因為當時林智勝正在拚全壘打紀錄印象很深刻，但也提到那都是過去式，也是要投得夠好才會被打全壘打，當下情緒是亢奮，自責主要是沒能幫助球隊贏球。

范柏絜去年沒有一軍出賽紀錄，二軍出賽場次也不多，他表示，去年春訓和開季狀況都不錯，但去年二軍投到4、5月的時候，感覺有點不舒服，仍很想要拚機會，所以繼續留在場上比賽，後來不舒服的情況持續，跟球隊反映檢查過後是肩膀棘上肌輕微撕裂、停止出賽，休到去年10月才又回到場上。

范柏絜表示，傷勢不需要動刀，靠打針、訓練大小肌肉群保護，多伸展、泡水治療，讓身體慢慢恢復就可以。

今年春訓狀況不錯，范柏絜也提到，進到球隊這幾年一定有進步，也會詢問很多學長的意見，包括王溢正、陳冠宇都會問，不只問投手，也會問野手意見，透過「打者視角」看自己的投手角度，找對決打者的方法。

接到上一軍的通知，范柏絜表示，很開心有這個機會再上到一軍，但機會也不是憑空而來，是因為有好的表現、靠自己創造機會。