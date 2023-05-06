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中職／森榮鴻開3次TJ回歸不只是人生故事 葉總盼成正面案例

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
味全龍隊總教練葉君璋。本報資料照片
味全龍隊總教練葉君璋。本報資料照片

味全龍隊投手森榮鴻昨天以1局無失分演出生涯初登板，總教練葉君璋看子弟兵一路走來，相信他一定做過最壞的打算，可以重返投手丘，他希望森榮鴻的人生歷程，可以讓更多年輕選手知道，「開刀3次，還是在這條路上繼續前進。」

龍隊昨天在花蓮球場以0：4輸給統一獅隊，森榮鴻在8局下登板，首打席面對同樣是處女秀的黃勇傳，在球數1好3壞時製造三壘方向滾地球出局，潘傑楷在球數0好2壞時打向游擊方向滾地球遭到刺殺，林子豪則是打向左外野的飛球進手套。

「我覺得以他現在狀況，算很好，但還不是他最好的狀態。」葉君璋指出，森榮鴻昨天一開始投得不算順，但結果是好的，「我如果是他，會很興奮、滿多想法在腦中，但他有完成。」

經歷這麼多傷痛打擊，葉君璋坦言，相信森榮鴻有做過最壞打算，但心裡一定也一直有著想要回來的念頭，他等著這天等了快10年，終於站上一軍賽場，「我相信他的感觸應該滿多。

森榮鴻回歸賽場的故事，不僅是一部人生傳記，葉君璋也希望是教科書。他說過去郭泓志的「不死鳥」案例發生背景是在國外，森榮鴻開了3次TJ，在台灣棒壇罕見，「我希望他可以成為一個例子，讓後面的選手更放心去走這條路，這對他當然不是好的經驗，但對我們來說是一個還不錯的經驗，動過3次手術的人，我們想辦法讓他可以回到職棒場上。」

葉君璋 統一獅 潘傑楷

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