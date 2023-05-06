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中職／桃猿舞王回歸再評估 曾總看曾仁和首場出賽「順暢」

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
曾仁和有機會下周就回到一軍。 圖／樂天桃猿隊提供
曾仁和有機會下周就回到一軍。 圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊「土虱」曾仁和昨天進行傷後首場出賽，在二軍投5.2局、失2分奪勝，總教練曾豪駒表示，整體投球內容看起來順暢，下一場在哪投會再討論，不是沒有下周上一軍的可能性。

曾仁和去年就有傷情頻繁的問題，今年在經典賽中華隊集訓時守備拉傷下背部，這一傷不僅讓他與國家隊擦身，也未能趕上中職開季。

曾仁和昨天在二軍展開首場復健賽，面對中信兄弟隊二軍先發5.2局、共用80球，被敲4安打、失2分，有6次三振、2顆觸身球，最快球速143公里。

曾豪駒表示，「昨天整體狀況看起來過程順暢，投球內容也還不錯，下一場在哪投，還要再討論。」

另一位先發投手陳鴻文預計今天投牛棚，若沒問題，下周會安排在二軍出賽。曾豪駒表示，曾仁和、陳鴻文目前的調整進度差不多。

猿隊明天由莊昕諺先發，今天後援投手2升2降，降下邱駿威、賴知頎，升上賴鴻誠、范柏絜。

曾仁和 曾豪駒 陳鴻文

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