中職／張進德開轟敲4安、3打點 讓兄弟吞3連敗

捕手張進德今晚敲出追平生涯最多的單場4安打，包括一發陽春砲，隊長范國宸也有一發2分砲，富邦悍將隊在作客洲際棒球場之戰以7：4擊敗中信兄弟隊，兄弟吞下3連敗。

悍將2局上靠著3支安打先馳得點，張進德、孔念恩敲安後，申皓瑋在1出局時敲安，不僅送回1分打點，加上兄弟外野手回傳時失誤，孔念恩也回來得分。

3局上悍將一樣單局3安，這次得到3分，辛元旭敲安後，范國宸先敲出中外野2分砲，拿起斧頭慶祝，下一棒張進德也補上陽春砲，演出「背靠背」開轟，斧頭立刻交棒。

悍將領先的分數差點在4局下花光，兄弟靠著2支安打加上觸身球，無人出局攻佔滿壘，王威晨滾地推進、岳東華敲安各有1分打點，詹子賢敲出的左外野安打，讓兄弟添得第3分。

不過7局上又是張進德建功，後段替補上場的劉俊豪在7局上先敲出二壘打，王勝偉短打形成內野滾地球，在兄弟守備猶豫不決下，靠野選上壘，之後2出局、二三壘有人輪到張進德，他敲出本場第4支安打，打回2分打點，再次擴大領先。

張進德今天全場4打數4安打，依序是一壘安、全壘打、二壘安、一壘安，攻下3分打點，差一支三壘打完全打擊，不過張進德生涯還沒敲過三壘安打。

今天頂替富藍戈升上一軍的安得勝，在8局下登板，卻自製危機，1出局後連投2次四壞保送，接著被詹子賢敲出三壘方向滾地，安得勝下丘撿球傳一壘失誤，反丟掉1分，好在接下來高宇杰敲出的一壘平飛球被范國宸沒收，順勢完成雙殺守備，才澆熄兄弟反撲。

悍將先發投手艾普勒5局掉3分，在隊友援護下取得開季2連勝；兄弟先發投手吳哲源雖然前3局就丟掉5分，但後段回穩，投完6局沒再失分，被敲7支安打有2轟，丟掉的5分有4分責失。