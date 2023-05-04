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中職／帶著好節奏回一軍 胡智爲7局7K好投擒龍

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊胡智爲先發7局7K、僅失1分。圖／統一獅隊提供
統一獅隊胡智爲先發7局7K、僅失1分。圖／統一獅隊提供

花蓮棒球場今天上演一場投手大戰，統一獅隊胡智爲7局7K、失1分的好投，略勝味全龍隊洋投鋼龍一籌，加上蘇智傑登基「花蓮王」的一發陽春砲，最終獅隊也以2：1擊敗味全龍隊，本周移師花蓮3戰取得2勝1敗。

胡智爲開季前3場戰績1勝2敗、防禦率5.27，表現不理想，4月24日降二軍調整，不過30日登板只投1局6球就退場，為了保持好節奏退場，今天重返一軍。

胡智爲確實有著好節奏，首局投出三上三下，2局上雖然被劉基鴻敲二壘打、陳品捷敲安而掉分，接下來一路投完7局都沒再掉分，中間更一度連抓8個出局數。

7局投完胡智爲總計用了89球，被敲4支安打，另有7次三振、1次四壞保送，將防禦率下修到3.92，也等到隊友打回超前分，拿下本季第2勝。

獅隊靠著4局下蘇智傑從鋼龍手中轟出陽春砲，將比數追平，而蘇智傑在花蓮棒球場累計敲出9發全壘打，超越彭政閔的8轟，獨居史上花蓮最多轟的球員。

7局下蘇智傑則扮演攻勢起爆劑，開局率先敲安，1出局後潘傑楷的安打將蘇智傑送到三壘，接著林子豪的二壘安打讓蘇智傑輕鬆回來得分，不過潘傑楷搶攻本壘，被龍隊中外野傳二壘、轉傳本壘的接力美技觸殺出局。

獅隊寶貴的1分領先，在9局上推出守護神陳韻文關門，雖然2出局後被敲安一度製造懸念，但仍順利解決今天敲出3支安打的劉基鴻，收下本季第6次救援成功，甩開豪勁獨居中職救援榜第一位。

統一獅隊胡智爲先發7局7K、僅失1分。圖／統一獅隊提供
統一獅隊胡智爲先發7局7K、僅失1分。圖／統一獅隊提供

蘇智傑 潘傑楷

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