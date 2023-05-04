日職／只差1出局！火腿錯過接力無安打 西武仍遭完封

西武隊台灣好手吳念庭今天差點成為紀錄背景，火腿隊5名投手聯手投了8.2局無安打，但在最後1人次破功，9局下被愛斗敲出安打，錯過史上第6次的接替無安打比賽，但最終火腿隊仍以1：0完封西武。

吳念庭今天先發第6棒、三壘手，前兩個打數面對火腿先發投手北山亘基，都吞下三振，不過有一次精采沒收界外飛球的美技守備，8局下被換代打而退場，打擊率為2成40。

不只吳念庭，西武整條打線今天都被壓制，北山亘基本季初先發投出6局、5次三振、2次四壞保送的成績，而接替的羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）投1局、玉井大翔0.1局、宮西尚生0.2局皆無失分，也都沒被敲出安打。

無安打比賽延續到9局下，火腿隊終結者田中正義登板，連續投出2次三振，然而面對愛斗投出的第二顆、148公里速球被敲成安打，讓悶了整場的西武球迷爆出歡呼聲，接下來鈴木將平也敲出安打，不過田中正義三振掉外崎修汰，沒讓西武演出逆轉秀。

火腿打線雖然全場敲出8支安打，但攻勢也未能有效串連，直到7局上萬波中正的陽春砲才打破鴨蛋，也是萬波中正本季第5轟。

北山亘基從救援轉先發，就繳出亮麗成績單，讓火腿隊監督新庄剛志都忍不住開玩笑：「完美的投球，你是雙胞胎嗎？」