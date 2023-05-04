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中職／失去勝利組大將李振昌 林威助對接替人選說話了

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
兄弟隊總教練林威助還在思考接替李振昌的人選。記者許正宏／攝影
兄弟隊總教練林威助還在思考接替李振昌的人選。記者許正宏／攝影

中信兄弟隊36歲老將李振昌昨天在台南市發生機車車禍，造成右肩鎖骨骨折，今天已經開刀，兄弟總教練林威助表示，李振昌是勝利組，接下來要有穩定投手，對球隊比較好。

李振昌本季出賽9場，戰績1敗5中繼、防禦率5.14，最近連續6場比賽未失分，突然發生意外，何時歸隊仍是未知數。

兄弟今天對樂天桃猿隊賽前，「助總」林威助被問到是否可能牛棚大亂的問題，只強調接替人選還要尋找，「就算沒有也要去試，剛好是一個機會。」

兄弟今天並未異動球員名單，投手群少了一人，林威助表示，接下來比賽第8局投手人選還未確定，要看當天對戰成績。

由於李振昌是機車事故，球團針對此事指出，會再對球員加強宣導，外出務必留意安全，林威助也說：「過去防疫也會一直提醒，發生這種事沒有辦法。」

李振昌 林威助 樂天桃猿

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