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中職／李振昌在台南騎機車發生車禍 右肩鎖骨骨折已緊急開刀

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
兄弟36歲老將李振昌昨天在台南市發生車禍，造成右肩鎖骨骨折。 聯合報系資料照
兄弟36歲老將李振昌昨天在台南市發生車禍，造成右肩鎖骨骨折。 聯合報系資料照

中信兄弟隊今天作客桃園球場，對戰上半季排名第一的樂天桃猿隊，賽前卻傳出讓球界、球迷震驚的消息；兄弟36歲老將李振昌昨天在台南市騎機車發生車禍，造成右肩鎖骨骨折，今天已經開刀，本季有沒有機會歸隊仍待觀察。

兄弟前天在花蓮球場2：8不敵統一獅隊，昨天是球隊移動日，李振昌回到台南後發生車禍，自行回報球團。

李振昌邁入中職生涯第6個球季，本季出賽9場，合計7局被揮出7支安打，失4分都是自責分，戰績1敗5中繼、防禦率5.14，最近出賽是4月29日對味全龍隊投1局無失分、連續6場比賽讓對手掛零。

兄弟目前出賽20場，戰績7勝1和12敗，上半季排名暫時墊底，落後猿隊（12勝1和8敗）4.5場勝差；兩隊今天在桃園球場交手後，兄弟明天移師台中洲際球場，對富邦悍將隊進行3連戰，牛棚戰力少了李振昌，對團隊戰力一定會有影響。

球隊領隊劉志威表示：「李振昌是騎車出門，有再跟球隊加強宣導，外出務必留意安全，第一時間跟球團回報，讓球團協助處理。目前還沒辦法確定歸隊日期，以振昌的復原狀況為主。」

兄弟聲明如下：

昨日（3日）中信兄弟李振昌選手，晚上於台南與家人出門時，不慎發生車禍，當下李振昌自行回報球團，沒有立即危險。

李振昌就醫檢查後傷勢為「右肩鎖骨骨折」，今日（4日）進行手術。家人傷勢僅擦傷，沒有大礙，謝謝媒體及球迷朋友的關心。

中信兄弟球團將全力協助李振昌的後續療程及復健工作，希望李振昌選手好好養傷、健康歸隊。

李振昌 中信兄弟 樂天桃猿

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