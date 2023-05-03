中職／靠假動作抓到張進德？成晉：去年的我會滑接

樂天桃猿隊外野手成晉昨天一個「9傳6」的刺殺，假動作似乎騙到張進德，成晉認為那球跑壘判斷不容易，但也看見自己的改變，「去年的我，一定會滑接去拚美技。」

猿隊昨天在桃園主場對上富邦悍將隊，5局上辛元旭敲出的右外野飛球落點尷尬，成晉選擇放掉讓球落地，但拚傳二壘，封殺一壘跑者張進德，是用頭腦計算過的結果。

「不知道有沒有騙到他。」成晉解釋，舉手動作只是一個習慣，實際上那球落點不好接，對跑者來說也不好判斷，「有想過滑接，但滑下去要接到，機會可能一半一半，小飛球落地對球隊傷害也沒那麼大，就拚拚看。」

成晉去年守備率就有0.995，出賽100場僅1次失誤，今年表現更穩健，他認為心態確實有差，「去年會想要去拚美技，但今年在教練的指導下，會提醒我要先想好可能遇到的狀況、要怎麼去應對。」

事實上，成晉去年以7分之差錯過外野金手套獎，被視為遺珠，成晉也說：「當下會想怎麼不是我，但靜下心來就沒那麼嚴重，去年的課題是在期待下保持平常心，重點是一整季保持穩定，錯過就今年再想辦法努力，也更有動力。」