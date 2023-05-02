中職／投守都居末座卻登王座 曾豪駒：球季是長遠的

樂天桃猿隊本周5戰，陳鴻文重返一軍暫時還沒那麼快，缺1位先發投手由誰來補？總教練曾豪駒先不亮牌，「有設定人選，到時候就知道，先把這兩場完成。」

猿隊上周4勝，在團隊防禦率4.58、守備率0.957都在聯盟墊底的情況下，靠攻擊力站上聯盟龍頭位置，領先味全龍隊半場勝差，本周將迎接在花果山的5場賽事，在主場捍衛王座。

陳鴻文在4月23日降下二軍，最快明天就可以回到一軍，但曾豪駒透露，需要再看看他的牛棚狀況再觀察，應該是下周重返一軍的可能性較高；林立同樣也預計在下周才會拉上一軍。

林立缺陣期間，楊晉豪在打擊上稱職補上空缺，目前出賽5場，18打數敲出7安打，包括3支二壘打，打擊率高達3成89。曾豪駒也讚許，「晉豪這次上來，對火力是有幫助的，他和林立的類型不太一樣，但擊球率還不錯。」

猿隊在投手、守備都居聯盟末座的情況下居首位，曾豪駒指出，「比賽是長遠的，不可能一帆風順，不穩的地方就是持續修正，好的地方就是繼續維持，朝對的方向去走。」