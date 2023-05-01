春季聯賽／陽東霖後援4局無失分 台啤預賽6連勝
成棒春季聯賽B組預賽台灣啤酒（國立體大）今天與北市大交手，台啤陽東霖後援4局無失分、展現壓制力，戴昊恩2安2打點，率隊以10比0、7局拿下預賽6連勝，北市大吞下首敗。
112年全國成棒甲組春季聯賽台灣啤酒（國立體大）今天賽前戰績5勝，台北市大賽前6勝，兩隊都沒有敗績，今天兩隊在國體大棒球場交手。
台啤先發投手辛俊昇面對每局都有對手上壘，但力守不失分，總計用47球投3局，被敲3支安打，投出1次三振、1次四壞保送。
台啤4局換上投手陽東霖後援，4、5局讓對手6上6下，6局雖讓對手靠著失誤、保送上壘，但沒有失分，總計用61球投4局，沒被敲出安打，投出2次三振、2次四壞保送，幫助球隊守住勝利，拿下勝投。
台啤投打發揮，團隊敲出9支安打，獲得11次四死球保送，5棒打者戴昊恩1局遭觸身球保送，3局選到四壞保送，4局、6局都敲出安打，上壘率百分百，單場2安貢獻2分打點；台啤拿下預賽第6勝，北市大吞下預賽首敗。
另外，高雄大學今天與中華醫大在三重棒球場交手，高雄大學先發投手魏宏羽投5局僅被敲出1支安打，投出6次三振、無失分，高雄大學團隊8安攻勢串聯，終場以7比1擊敗中華醫大；中華醫大目前春季聯賽吞下8敗，勝場還沒開張。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言