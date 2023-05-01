春季聯賽／陽東霖後援4局無失分 台啤預賽6連勝

成棒春季聯賽B組預賽台灣啤酒（國立體大）今天與北市大交手，台啤陽東霖後援4局無失分、展現壓制力，戴昊恩2安2打點，率隊以10比0、7局拿下預賽6連勝，北市大吞下首敗。

112年全國成棒甲組春季聯賽台灣啤酒（國立體大）今天賽前戰績5勝，台北市大賽前6勝，兩隊都沒有敗績，今天兩隊在國體大棒球場交手。

台啤先發投手辛俊昇面對每局都有對手上壘，但力守不失分，總計用47球投3局，被敲3支安打，投出1次三振、1次四壞保送。

台啤4局換上投手陽東霖後援，4、5局讓對手6上6下，6局雖讓對手靠著失誤、保送上壘，但沒有失分，總計用61球投4局，沒被敲出安打，投出2次三振、2次四壞保送，幫助球隊守住勝利，拿下勝投。

台啤投打發揮，團隊敲出9支安打，獲得11次四死球保送，5棒打者戴昊恩1局遭觸身球保送，3局選到四壞保送，4局、6局都敲出安打，上壘率百分百，單場2安貢獻2分打點；台啤拿下預賽第6勝，北市大吞下預賽首敗。

另外，高雄大學今天與中華醫大在三重棒球場交手，高雄大學先發投手魏宏羽投5局僅被敲出1支安打，投出6次三振、無失分，高雄大學團隊8安攻勢串聯，終場以7比1擊敗中華醫大；中華醫大目前春季聯賽吞下8敗，勝場還沒開張。