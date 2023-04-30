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中職／陳傑憲拚完全打擊變滾地球 人生兩次機會都折到

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
陳傑憲挑戰完全打擊失利，還是很榮幸參與隊史第1800勝。記者陳正興／攝影
陳傑憲挑戰完全打擊失利，還是很榮幸參與隊史第1800勝。記者陳正興／攝影

統一獅隊今天6名打者至少單場2安，2棒陳傑憲更是4打數3安打、3分打點、跑回兩分，只差全壘打就是完全打擊紀錄，以7：0擊敗富邦悍將隊，3連戰帶著2勝離開新莊球場，他說：「很榮幸參與隊史第1800勝，也要感謝前輩的努力，才有今天的紀錄。」

陳傑憲首局觸身球、靠隊友安打掩護，跑回全場第一分，2局上一壘打攻下1分打點，5局上三壘打、6局上二壘打各有1分打點，8局上最後一次打擊猛力揮棒，打成二壘滾地球出局。

他說：「一開始沒有想法，總教練跟我說，下一個打席（8局上）拉就對了，我還說，今天逆風怎麼打？」

獅隊打完前7局已經領先7分，總教練林岳平要陳傑憲「相信自己」，反正就試看看，結果以內野滾地球收工，生涯第二次在新莊球場挑戰完全打擊失利。

「人生有兩次機會都在新莊，結果都是折到（球棒）的結果，真的很好笑。」陳傑憲表示，自己打擊方式本來就不是出力，而是靠身體反應，愈想要打大支，揮棒速度愈慢，「所以現在知道了，不能再鐵齒、也不能受到別人影響，做好自己的事就好。」

至於5局上無人出局、李丞齡安打攻占一壘，陳傑憲觸擊不成，反而揮出三壘打攻下打點，他說：「上場前有跟教練說，如果李丞齡上壘就要觸擊，因為當時3：0，我是左打，對肯特（左投）打不好，要把機會做給下一棒胡金龍，他打肯特感覺不錯，結果自己觸擊失敗。」

陳傑憲表示，肯特本來就是很好的投手，後來掩護性揮擊，想把跑者送到二壘，掌握偏高球路揮出三壘打，覺得運氣不錯。

陳傑憲 完全打擊

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