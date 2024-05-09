MLB／7局飆12K殺翻小熊 教士希斯：這輩子控球最好的一次

強投希斯（Dylan Cease）本季被交易至教士隊後找回塞揚級身手，儼然成為教士新任王牌，今天他先發出戰小熊隊先發7局沒有失分，附帶本季最高12次三振，率領教士以3：0踢館成功，希斯收下本季第5勝。

希斯先發7局燃燒113球，僅被敲出1支安打，投出2次保送，附帶12張「國王笑臉」，距離生涯最多單場13K僅差1次，和後援投手群聯手完封小熊，他說：「我認真的，我覺得這是我這輩子控球最好的一次。」

希斯上個賽季在白襪隊防禦率高達4.58，白襪也吞下百敗難堪戰績，不過今年希斯重回2022年塞揚票選亞軍的水準，甚至還更好，目前8場先發累積防禦率2.19，投49.1局飆出60K，被打擊率僅有1成28，「去年我了解到什麼是行不通的，但幸好現在又回到正確道路上。」

今天希斯也寫下一項紀錄，他是1994年班尼斯（Andy Benes）後，近30年唯一投滿7局被敲出不超過1支安打，同時能送出至少12次三振的教士投手。

芝加哥對希斯來說是充滿回憶的地方，事實上小熊正是希斯生涯起點，他在小聯盟時期因2017年昆塔納（Jose Quintana）交易案被送至白襪，並在此發光發熱，轉戰教士後首次回到風城，希斯感性地說：「我發現自己有時快睡著時，或者某些時候，會突然想起芝加哥點點滴滴的回憶。」

但希斯隨後話鋒一轉，「我們現在是一支非常有競爭力的團隊，我對自己的投球方式感到滿意，也很高興來到這裡。」