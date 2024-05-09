MLB／金布洛爾又砸鍋！金鶯險勝國民延續沒被橫掃紀錄
金鶯隊今天客場續戰國民隊遭遇強勁挑戰，守護神金布洛爾（Craig Kimbrel）9局下無法守住2分領先進入延長賽，金鶯雖先靠著蒙卡索（Ryan Mountcastle）的全壘打取得領先，但又再度遭到追平；直到12局才藉由國民的守備失誤添得2分，最終驚險以7：6帶走勝利。
今天是金鶯上季王牌布拉迪希（Kyle Bradish）傷癒復出後第2場先發，他投5局被敲出4支安打失1分，另外飆出9次三振，韓德森（Gunnar Henderson）第6局敲出超前轟，布拉迪希退場時保有勝投資格。
不過戰局在9局下風雲變色，金鶯終結者金布洛爾2出局後先是被羅沙里歐（Eddie Rosario）掃出陽春砲，後續連丟2次保送直接被換掉，但接替登板的艾金（Keegan Akin）仍躲不過狙擊，阿布姆斯（CJ Abrams），關鍵安打讓雙方回到原點。
進入到延長賽，11局上蒙卡索的兩分砲幫助金鶯要回領先，但下個半局國民靠著瓦格斯（Ildemaro Vargas）的二壘安打及高飛犧牲打再度扳平；12局上金鶯馬特奧（Jorge Mateo）一上來就敲安送回超前分，並靠著國民內野「煮粥」一口氣上到三壘，藉由暴投再追加1分。
然而，國民也展現十足韌性，12局下賈西亞（Luis García）的二壘安打把比分咬到剩下一分差，但韋柏（Jacob Webb）穩住陣腳連抓3個出局數，才在驚濤駭浪中結束這場比賽。
自從2022年5月16號被老虎隊橫掃後，金鶯在5月22日升上狀元鐵捕拉契曼（Adley Rutschman），此後系列賽就沒有被橫掃過，包括今天在內，金鶯已經連續103個系列賽贏過球，延續大聯盟最長的歷史紀錄。
金布洛爾近期表現非常不穩定，最近5次救援機會只拿下1次救援成功，期間2.1局狂失6分，不過主帥海德（Brandon Hyde）強調，金布洛爾目前仍是球隊的終結者，「我們會繼續支持他，他有著出色的履歷，也是名人堂成員，我們要修正他的錯誤，他對我們很重要。」
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