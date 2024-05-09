MLB／金布洛爾又砸鍋！金鶯險勝國民延續沒被橫掃紀錄

金鶯隊今天客場續戰國民隊遭遇強勁挑戰，守護神金布洛爾（Craig Kimbrel）9局下無法守住2分領先進入延長賽，金鶯雖先靠著蒙卡索（Ryan Mountcastle）的全壘打取得領先，但又再度遭到追平；直到12局才藉由國民的守備失誤添得2分，最終驚險以7：6帶走勝利。

今天是金鶯上季王牌布拉迪希（Kyle Bradish）傷癒復出後第2場先發，他投5局被敲出4支安打失1分，另外飆出9次三振，韓德森（Gunnar Henderson）第6局敲出超前轟，布拉迪希退場時保有勝投資格。

金布洛爾最近5次救援機會只拿下1次救援成功。 路透

不過戰局在9局下風雲變色，金鶯終結者金布洛爾2出局後先是被羅沙里歐（Eddie Rosario）掃出陽春砲，後續連丟2次保送直接被換掉，但接替登板的艾金（Keegan Akin）仍躲不過狙擊，阿布姆斯（CJ Abrams），關鍵安打讓雙方回到原點。

進入到延長賽，11局上蒙卡索的兩分砲幫助金鶯要回領先，但下個半局國民靠著瓦格斯（Ildemaro Vargas）的二壘安打及高飛犧牲打再度扳平；12局上金鶯馬特奧（Jorge Mateo）一上來就敲安送回超前分，並靠著國民內野「煮粥」一口氣上到三壘，藉由暴投再追加1分。

Orioles retake the lead in the 12th! Nats pitcher Jordan Weems wildly overthrew second base after the hit, allowing Jorge Mateo to take third pic.twitter.com/kUelKga6qP — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2024年5月9日

然而，國民也展現十足韌性，12局下賈西亞（Luis García）的二壘安打把比分咬到剩下一分差，但韋柏（Jacob Webb）穩住陣腳連抓3個出局數，才在驚濤駭浪中結束這場比賽。

自從2022年5月16號被老虎隊橫掃後，金鶯在5月22日升上狀元鐵捕拉契曼（Adley Rutschman），此後系列賽就沒有被橫掃過，包括今天在內，金鶯已經連續103個系列賽贏過球，延續大聯盟最長的歷史紀錄。

金布洛爾近期表現非常不穩定，最近5次救援機會只拿下1次救援成功，期間2.1局狂失6分，不過主帥海德（Brandon Hyde）強調，金布洛爾目前仍是球隊的終結者，「我們會繼續支持他，他有著出色的履歷，也是名人堂成員，我們要修正他的錯誤，他對我們很重要。」