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MLB／大都會該賣「北極熊」嗎？阿隆索未來動向成大問號

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會重砲阿隆索季末將投身自由市場。 路透社
大都會重砲阿隆索季末將投身自由市場。 路透社

大都會隊全壘打王「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）休賽季將成為自由球員，不過他至今都還沒有與大都會談續約，季末動向撲朔迷離，大都會本季並非季後賽勁旅，阿隆索季中並非沒機會被交易，而他受訪時則坦言，這不是自己現在正考慮的事情。

阿隆索生涯3度入選明星賽，2019年以破新人紀錄的單季53轟獲得全壘打王、新人王，生涯前5個賽季狂掃192發全壘打，有3個賽季全壘打數超過40支，無庸置疑是名頂尖重砲，不過本季阿隆索表現稍顯低迷，雖然敲出9轟、19打點，不過僅2成12打擊率、0.742的攻擊指數都是生涯低谷。

今年季末自由市場上明星球員不少，除了將挑戰歷史級巨約的索托（Juan Soto），塞揚強投伯恩斯（Corbin Burnes）、勇士王牌弗里德（Max Fried）、太空人三壘手布萊格曼（Alex Bregman）也都將待價而沽，《The Athletic》報導曾預測阿隆索的新合約將達7年1.9億美金。

在國聯東區勇士隊、費城人隊兩大強權持續夾殺的情況下，今年顯然不是大都會該放手一拚的賽季，目前戰績剛好為5成，年底將滿30歲的阿隆索有可能在季中成為交易籌碼，和去年的韋蘭德（Justin Verlander）、薛則（Max Scherzer）一樣被拿來向他隊搜刮新秀。

談及將成為自由球員，阿隆索表示儘管自己熱愛紐約，但他的未來動向仍是個大問號，「我現在沒有特別考慮這個，我喜歡我效力的城市，也視自己為紐約人，顯然我和球隊的人建立良好的關係，我與科恩（Steve Cohen）私交也不錯。我們等待冬天會發生什麼......現在我只專注於幫助球隊每天贏球。」

北極熊 大都會 太空人

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