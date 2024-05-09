MLB／歐蘇納12轟超車大谷登全壘打王 塞爾K翻前東家紅襪
勇士隊砲手歐蘇納（Marcell Ozuna）今天單場雙響砲，不僅幫助球隊以5：0擊敗紅襪隊，也以12轟登上大聯盟全壘打王，超車今天4打數無安打的大谷翔平。
被交易到勇士隊的塞爾（Chris Sale）似乎重拾王牌身手，今天首次面對前東家，先發6局被敲6支安打，但沒有掉分，投出本季新高的10次三振，拿下個人4連勝，開季至今5勝1敗，防禦率2.95。
歐蘇納的表現也很亮眼，先在1局下就從皮維塔（Nick Pivetta）手中轟出3分砲，為勇士先馳得點，3局下又轟出陽春砲，開季34場敲出12轟、38分打點是隊史第2人，前一位是1959年漢克阿倫（Hank Aaron）的13轟、39分打點。
單場雙響砲讓歐蘇納在全壘打榜衝上大聯盟第一，而續居打點王，原本全壘打王是11轟的大谷翔平，他已經連兩場沒敲安，而今天金鶯韓德森（Gunnar Henderson）、太空人塔克（Kyle Tucker）開轟後，兩人也都來到11轟。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言