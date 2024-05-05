快訊

影／暴雨狂炸！珠海中山大學附屬第五醫院出現巨大瀑布

影／密集恐懼慎入！ 鳥嘴潭1夜狂逮上萬隻海蟾蜍

紀念五四運動 管中閔曬北京大學照：不是去兼課哦

MiLB／莊陳仲敖先發5局好投 李灝宇連7場安打演出

中央社／ 台北5日電
莊李仲敖。擷圖自球隊IG
莊李仲敖。擷圖自球隊IG

美職奧克蘭運動家隊小聯盟1A投手莊陳仲敖今天先發登板，主投5局被敲4支安打，僅失1分，不過退場後勝投飛掉，無關勝敗；底特律老虎隊2A的李灝宇則是連7場出賽有安打。

運動家隊1A今天對上響尾蛇隊1A的賽事，莊陳仲敖擔任先發投手，前2局就演出6上6下，3局上被敲出一發陽春全壘打掉1分；4局上1出局後被敲一壘安打，不過讓下一棒打者擊出雙殺打化解攻勢；5局上隊友發生失誤，再被敲1支安打，不過也沒有掉分。

總計莊陳仲敖先發主投5局，被敲出4支安打，沒有出現保送，送出4次三振，失掉1分。莊陳仲敖在退場時球隊本來以4比2領先，不過之後一度被追平，導致勝投飛走，最後運動家隊1A仍以5比4獲勝，莊陳仲敖無關勝敗，本季目前出賽5場、防禦率1.53。

老虎隊2A的李灝宇今天先發打第2棒、擔任三壘手，在8局上第5打席時，一、二壘有人時敲出左半邊一壘安打，形成滿壘，之後也跑回1分。總計李灝宇5打數敲出1支安打，已連續7場出賽有安打演出，本季目前打擊率2成50。

老虎 運動家

延伸閱讀

中職／雄鷹小野寺賢人連3場QS問天 龍隊中止4連敗

春季聯賽／古家年延長賽再見安 三好體協晉8強

TOTO盃少棒／陳德丞致勝安 台東再1勝晉4強

MiLB／陳柏毓2A先發挨轟吞敗投 鄧愷威3A中繼無關勝敗

相關新聞

MLB／大谷開轟+3安、孟西3響砲 道奇轟爆勇士體無完膚

道奇隊單場16安、5轟火力大放送，大谷翔平第3局敲陽春砲、本季第8轟出爐，孟西（Max Muncy）更是狂炸三響砲，道奇...

MLB／羅伯茲亂入訪問秀車車 大谷：奪冠就考慮送真車

道奇隊日本球星大谷翔平才送給總教練羅伯茲（Dave Roberts）一輛玩具車，今天比賽中立刻開轟，超越羅伯茲的7轟紀錄...

MLB／大谷翔平第8轟出爐刷掉教頭紀錄 羅伯茲笑了

大谷翔平調皮設下的目標，今天正式完成，面對勇士隊之戰第3局敲出陽春砲，本季第8轟出爐，也將道奇教頭羅伯茲（Dave Ro...

MLB／大谷又送車啦！道奇教頭忘了指定車款 收到一台玩具車

大谷翔平今年春訓因為送車答謝隊友禮讓背號成為話題，今天道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）也收到了來自他的車，...

MLB／賈吉首度遭驅逐出場 「我通常不想製造大場面…」

9年大聯盟生涯，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天解鎖一項不怎麼愉快的第一次，因對好壞球判決出言表達不滿，...

MiLB／莊陳仲敖先發5局好投 李灝宇連7場安打演出

美職奧克蘭運動家隊小聯盟1A投手莊陳仲敖今天先發登板，主投5局被敲4支安打，僅失1分，不過退場後勝投飛掉，無關勝敗；底特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。