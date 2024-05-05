MLB／10局下為不想因雨暫停努力了 白襪投手褲子內側狂蹭球

10局下滿壘、兩出局，有多不想讓比賽因雨暫停？白襪隊投手布雷比亞（John Brebbia）用盡所有力氣保護手中的球，還是擋不住主審示意比賽暫停，這一停就是3小時的等待，重回場上，白襪換投後4球收工，以6：5擊敗紅雀隊。

此戰以5：5進入延長賽突破僵局，白襪在10局上攻下1分，下半局布雷比亞登板，接連讓兩人上壘，形成滿壘、無人出局，面對努特巴爾（Lars Nootbaar）、溫恩（Masyn Winn）連飆2K，繼續對決赫雷拉（Iván Herrera）。

I'd keep playing. I don't think the heavy stuff's gonna come down for quite a while. pic.twitter.com/CVt4u7oEOg — Codify (@CodifyBaseball) 2024年5月4日

面對傾盆而下的大雨，布雷比亞以褲子內側擦拭球，換球空檔，也把手夾在褲子內側，彆扭的動作全是為了保持手和球乾燥，讓比賽可以繼續進行，然而比賽仍在面對赫雷拉投出第1球後，主審示意暫停。參與這場比賽的人員有多崩潰？布雷比亞馬上找上主審理論，主播狂喊「不！不！讓白襪完成比賽」。

比賽恢復進行後，白襪後續換投，最終以再見三振結束比賽，為了這4球多等了3小時。

布雷比亞坦言，自己一心想要繼續比賽，「我盡了我的全力想讓比賽繼續進行，這樣我們就不用枯等幾個小時，而且其實我還滿享受的，當時下著大雨，可沒有太多機會可以在這種狀況投球。」他也還原當時與裁判的對話，「我跟裁判說，『你敢中斷比賽試試看，繼續打就對了！』我不知道他回了什麼，但他們應該是想說『你這個白癡，我們要暫停比賽啦！』」