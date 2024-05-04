MLB／上澤直之拆彈失敗丟分 雙城破紅襪推進11連勝！

大聯盟最火燙的雙城隊近況真的無法擋！今天靠著先發投手帕達克（Chris Paddack）6局無失分率領下，在主場以5：2擊敗紅襪隊，延續聯盟最長的11連勝，效力紅襪的日籍投手今天也有登板，後援2局掉1分，防禦率升至2.25。

帕達克今天先發6局僅被敲出2支安打沒有失分，另外送出1次保送並飆出6K，摘下本季第3勝，並列雙城陣中勝投王，「我不會成為終結連勝的人，但站在場上就別想著這些。」捕手搭檔傑弗斯（Ryan Jeffers）則說：「現在球隊沒人在數現在連勝數字到多少，贏球很有趣，我們會繼續這樣做，尋找不同獲勝方式。」

雙城今天笑納11連勝，延續本季聯盟最長的連勝紀錄。 美聯社

雙城在11連勝期間僅有一場比賽得分低於5分，不過今天分數援護來得比較晚，朱利安（Edouard Julien）第3局的適時一擊幫助球隊先馳得點，直到第7局雙城才再度發起攻勢，連續安打加上紅襪內野發生失誤，雙城再添1分並打退先發投手豪克（Tanner Houck）。

此時紅襪換上了日籍投手上澤直之，他先是保送米蘭達（Jose Miranda）擠成滿壘，雖然解決下一棒的基里洛夫（Alex Kirilloff），但後續保送朱利安擠回1分，再被傑弗斯敲出二壘安打掉2分，隨後站穩陣腳，讓凱普勒（Max Kepler）、柯瑞亞（Carlos Correa）因飛球、三振出局。

下一局上澤持續投球，連續解決2名打者後被卡斯楚（Willie Castro）敲安，他讓米蘭達擊出投手丘上的飛球出局，完成2局投球任務，總計被敲2安，投出2次保送失1分，另外送出2張國王笑臉，賽後防禦率升至2.25。

目前雙城11連勝追平隊史第3長紀錄，上一次發生在2006年，下一戰雙城將推出王牌投手羅培茲（Pablo Lopez），挑戰自1991年後球隊最長連勝，該年創下的15連勝是隊史紀錄，球隊也獲得世界大賽冠軍。