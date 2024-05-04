快訊

「7旬老人還在用iPhone 8」要換哪一支手機？果粉曝長輩機要考慮1關鍵

五月4生肖轉旺！屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快

李多慧感情狀態成謎？本人親口公開「神秘高壯男」身份

MLB／大谷翔平10局追平安振臂大吼 單場雙盜飛奔搶戲

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平此役在10局下敲安幫助道奇追平，他也在上壘後雙臂振奮大吼。 美聯社
大谷翔平此役在10局下敲安幫助道奇追平，他也在上壘後雙臂振奮大吼。 美聯社

兩支國聯強權今天在道奇球場正面交鋒，殺得難分難解，直到延長11局下才靠新人佩吉斯（Andy Pages）敲出再見安打，道奇隊以4：3擊敗勇士隊；大谷翔平此役在10局下敲安幫助道奇追平，他也在上壘後雙臂振奮大吼。

道奇結束客場9連戰，休兵1天後，今天在主場展開與勇士的3連戰，大谷3打數敲出1安打，另靠2次保送上壘，跑出2次盜壘成功，並貢獻1分打點、跑回1分。

大谷首打席擊出一壘方向滾地球出局，第2打席在第3局選到保送，隨後盜上二壘，對勇士二壘手奧比斯（Ozzie Albies）賣萌燦笑拍屁股，再靠史密斯（Will Smith）的安打跑回道奇追平分。

赫南德茲（Teoscar Hernández）4局下以陽春砲幫助道奇一度超前，大谷的第3打席在第5局遭到三振，第4大席在第8局兩軍戰成2：2時站上打擊區，再度憑藉保送上壘，同樣複製盜壘戲碼進占得點圈，但這回並未等到送他回家的機會。

兩隊以2：2進入延長賽突破僵局，勇士10局上攻下1分，道奇10局下先靠大谷的安打追平，看著這球打穿防線，他雙臂振奮大吼，道奇戰線延長，進而在11局下由佩吉斯當英雄結束比賽。

道奇先發投手史東（Gavin Stone）投6局僅被敲5安打、失1分，首局挨了萊里（Austin Riley）陽春砲後就未再掉分，6局投完帶著2：1領先退場，但戰局在第8局遭到亞古納（Ronald Acuña Jr.）的陽春砲追平，史東無緣勝投。

勇士 道奇

延伸閱讀

MLB／婚戒好閃！大谷翔平攜田中真美子參加慈善會

MLB／大谷翔平本季首次板凳沒掙扎 道奇教頭：為了他好

MLB／大谷翔平滿壘雙殺打→得點圈敲安 日媒：汙名奉還

MLB／大谷翔平邀一壘審做《七龍珠》慶祝動作 慘遭無情拒絕

相關新聞

MLB／大谷翔平10局追平安振臂大吼 單場雙盜飛奔搶戲

兩支國聯強權今天在道奇球場正面交鋒，殺得難分難解，直到延長11局下才靠新人佩吉斯（Andy Pages）敲出再見安打，道...

MLB／高祐錫一球未投就被當交易包！教士換來馬林魚打擊王

根據大聯盟官網報導，今天教士隊和馬林魚隊達成一筆交易，馬林魚將送出2屆打擊王阿拉斯（Luis Arraez），向教士換來了3名新秀加上韓籍後援投手高祐錫，正式打響本季交易第一槍。 明星二壘手阿拉

MiLB／張育成遭觸身球MRI檢查 沒傷到骨頭但手肘仍腫脹

旅美坦帕灣光芒隊台灣好手張育成傷癒後在小聯盟3A出賽，但台灣時間2日比賽遭觸身球保送，張育成今天透過社群回報傷勢狀況，經...

MLB／道奇大嫂團合影 日媒讚真美子優雅氣質強大存在感

道奇隊昨天舉辦慈善晚會「Blue Diamond Gala」，大谷翔平攜太太真美子出席，今天大嫂團的IG帳號也貼出選手夫...

MLB／今永昇太豪奪單月最佳新人 小熊教頭想起兩大強投

小熊隊日籍投手今永昇太華麗的大聯盟起步，今天收下國聯3、4月單月最佳新人殊榮，小熊教頭康索（Craig Counsell...

MLB／菊池雄星再繳6局優質先發 藍鳥牛棚砸鍋慘遭國民逆轉

近期大聯盟的日本強投接力繳出亮眼表現，效力藍鳥隊的左投菊池雄星也不漏氣，今天他對國民隊先發6局僅失1分，繳出本季第4場優質先發，無奈牛棚無法守成，7局下遭到國民逆轉，最終以3：9敗下陣來，菊池無關勝敗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。