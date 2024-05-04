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MLB／亞土維解鎖生涯300盜 太空人主帥：他在名人堂路上

聯合新聞網／ 綜合報導
太空人強打亞土維今天完成生涯第300次盜壘成功。 美聯社
太空人強打亞土維今天完成生涯第300次盜壘成功。 美聯社

太空人明星二壘手亞土維（Jose Altuve）本季狀況火燙，今天對水手隊的比賽中再解鎖一項生涯大成就，他在第7局先是靠著突襲短打敲回超前分，上壘後隨即跑出生涯第300次盜壘成功，幫助球隊後來居上，以5：3擊敗水手。

今天太空人打線比賽前段受制於柯比（George Kirby）的封鎖，前6局打完以2分落後，不過7局下把握換投機會吹起反攻號角，杜邦（Mauricio Dubon）的高飛犧牲打先幫球隊將比分扳平，2出局三壘有人之際，亞土維出奇制勝，突襲短打形成內野安打，太空人順利超前。

上壘後亞土維馬不停蹄發起盜壘成功，後續再替球隊跑回追平分，可說是用速度改變比賽，在完成生涯300盜壘後，亞土維是史上第5位能同時達成2000安、400支二壘安打、200轟、300盜的全能選手，前4名球員都已進入名人堂，上一位是洋基隊「翹臀隊長」基特（Derek Jeter）。

太空人主帥艾斯帕達（Joe Espada）說：「在他前面的都是名人堂球員，你知道他正在這條路上。」

亞土維3天後將滿34歲生日，不過本季成績絲毫未見衰退，賽前敲出美聯最多的45支安打，打擊率高達3成52，OPS+更是生涯最高的188，附帶7轟6盜，「我覺得我們需要這一勝，這是我們得拿下來的比賽，所以我想抓住這個機會。」

在這場比賽前，太空人只要6局打完落後，戰績為0勝13敗，本場比賽是本季首次6局後的逆轉勝，也是球隊近6戰第5勝，表現逐漸步上軌道，艾斯帕達說：「在賽季的前幾周，我們一直處在這種比賽的對立面，能夠有所反彈並贏一場感覺非常好，很多人都為比賽做出了貢獻。」

太空人 水手

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